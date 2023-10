López Obrador tacha de “publicitaria” y “vulgar” las barreras fronterizas que puso Texas

López Obrador, pide a sus paisanos que no voten por el gobernador de Texas (Greg Abbott) ni por los legisladores del partido Republicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó “publicitarias” y “muy vulgares” las nuevas barreras fronterizas del Gobierno de Texas, que colocó un cerco de alambre y una barrera de boyas en el río Bravo, en la frontera entre ambos países, para impedir el paso de migrantes.



“Nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas (Greg Abbott) ni por los legisladores del partido Republicano que apoyan esas medidas que, dicho sea de paso, son acciones publicitarias muy vulgares”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.



El mandatario mexicano aseveró que estas acciones del gobernador texano son para “engañar al pueblo estadounidense, a los texanos de que ellos sí son muy estrictos y ellos van a impedir que lleguen migrantes que son los que traen o llevan la droga a Estados Unidos”.



Señaló que eso es “puro cuento, pura mentira”.

En mayo pasado, a unos días del fin de la medida migratoria conocida como Título 42, el gobernador de Texas anunció el comienzo de la colocación de boyas esféricas gigantes, color naranja, para construir una barrera flotante sobre el río Bravo.



Esto con el argumento de reforzar las medidas de seguridad en la frontera con México que habían incluido enviar en autobús a migrantes a estados estadounidenses gobernados por demócratas y autorizar a la Guardia Nacional para que realizara arrestos.



López Obrador comentó que todo lo que hacen “es politiquería” pues incluso las vallas que ponen son de color naranja “para que se vea”.



Asimismo, minimizó la extensión que cubren las boyas pues, aseguró, ocupan “300 metros” pero la frontera de México con Estados Unidos cuenta con más de 3.000 kilómetros.



“Que se apuren porque son 3.180 kilómetros (de frontera), ahí la llevan. Nada más Texas, ¿cuánto tiene Texas? Debe de tener como 1.000 kilómetros, sino es que más, de frontera con México ¿Cuándo va a terminar el gobernador de poner sus boyas en el río Bravo o en el río Grande?”, cuestionó.



Respecto al extrañamiento que envió el pasado viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México a Estados Unidos por la colocación de las boyas, en el que argumentó que viola el Tratado de Aguas entre ambos países, López Obrador dijo no tomarlo “muy en serio”.



“Porque es politiquería, ni deberíamos estar hablando aquí de eso. Hay cosas que sí hay que informar, pero esto de Texas no ha habido queja de maltrato a nuestros paisanos, que es lo que estamos cuidando, lo de la publicidad, la politiquería, es para la picaresca política pero no es para tomarlo en serio”, enfatizó.