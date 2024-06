Protesta propalestinas rodea la Casa Blanca con una 'línea roja del pueblo'

"No más dinero para los crímenes de Israel", gritó desde un escenario uno de los organizadores del evento con el objetivo de que el mensaje llegue al equipo del presidente Joe Biden, cuando el mandatario se encuentra en un viaje oficial en Francia

Equipo de Periodistas

Junio 08, 2024 05:19 PM

Cientos de manifestantes propalestinos rodearon este sábado la Casa Blanca con una larga pancarta roja, bajo el lema: 'línea roja del pueblo', para protestar contra la política exterior del Gobierno de EE. UU.



"No más dinero para los crímenes de Israel", gritó desde un escenario uno de los organizadores del evento con el objetivo de que el mensaje llegue al equipo del presidente Joe Biden, cuando el mandatario se encuentra en un viaje oficial en Francia.



Mientras que la directora del colectivo feminista palestino dijo al los asistentes desde el estrado: "No somos solo una línea roja, somos un círculo de fuego" .



En general, los activistas condenaron a Biden por no retener la ayuda militar a Israel en medio de su ofensiva en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Los asistentes, la mayoría vestidos de rojo, codearon al unísono: "Libertad a palestina". Otro efecto visual que se destacó en la protesta pacífica de hoy en la capital de Estados Unidos fue una enorme bandera de Palestina.



El número de palestinos muertos en la guerra que Israel libra en la Franja de Gaza desde octubre aumentó el domingo pasado a 36.439, el 70 % de ellos mujeres y niños.



Además, las autoridades estiman que más de 10.000 cuerpos siguen bajo los escombros, sin que los equipos de ambulancias y de defensa civil puedan recuperarlos debido a la inseguridad o a la falta de combustible.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará la próxima semana a Egipto, Israel, Jordania y Catar para intentar impulsar la propuesta de tregua en Gaza y la liberación de los rehenes de Hamás.



El jefe de la diplomacia estará en Oriente Medio del 10 al 12 de junio, en la que será su octava visita a la región desde el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre, que derivó en la actual ofensiva israelí sobre el enclave palestino.



El viaje busca dar un impulso a la propuesta que presentó Biden, y que contempla tres fases en las que se sucederían varios intercambios de rehenes israelíes por presos palestinos mientras las tropas se retiran gradualmente del enclave y se pone en marcha un plan de reconstrucción.



Hoy la Casa Blanca celebró y elogió la labor de los servicios de seguridad israelíes que liberaron este sábado a cuatro rehenes en dos lugares del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, en una operación en la que han muerto al menos 210 palestinos, según Hamás.



Biden, por su parte, celebró hoy en el marco de una conferencia de prensa en París la liberación de los rehenes.