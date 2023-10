Continúan las réplicas en El Salvador tras sismo de 6,8 con epicentro en costa, suman 187

10:11 AM

Las réplicas registradas en El Salvador tras el sismo de magnitud 6,8 con epicentro en la costa del Pacífico, ocurrido el 18 de julio, continúan y aumentan a 187, de acuerdo con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).



Del total de sismo, reportados entre las 18.22 hora local del martes (00.22 GMT del miércoles) y las 18.00 hora local de este viernes (00.00 GMT del sábado), solo 47 han sido sentidos por la población, principalmente por residentes en la zona este del país, con magnitudes que oscilan entre 3,5 y 5,4.





El temblor principal se originó frente a la costa este del departamento de Usulután, 66 kilómetros al sur de la playa El Espino, según información del centro del monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente.



Los datos señalan que el sismo tuvo una profundidad focal de 51,48 kilómetros y no existe amenaza de tsunami para El Salvador, apuntó el MARN.

Según un informe especial, por las características de las señales registradas, "el origen de esta actividad sísmica es atribuido al proceso de subducción de las placas tectónicas Cocos y Caribe, y no representa amenaza de tsunami para El Salvador".



Agrega que "existe una probabilidad alta que se continúen registrando eventos con magnitudes entre 3,8 y 5,0, en los próximos días," y que "la probabilidad de un sismo de similar magnitud o superior al evento principal es muy baja, aunque no se puede descartar completamente su ocurrencia".



No se reportaron heridos ni fallecidos a causa del temblor de magnitud 6,8, ni por las réplicas registradas.