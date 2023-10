Suman 218 las réplicas en El Salvador tras un fuerte sismo de 6,8 con epicentro en el Pacífico

La cifra de réplicas registradas en El Salvador entre el pasado 18 de julio, cuando ocurrió un fuerte sismo de magnitud 6,8 con epicentro en la costa del Pacífico, y las 14.00 hora local de este domingo (20.00 GMT) aumenta a 218, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).



Del total de sismos, solo 50 han sido sentidos por la población, principalmente por residentes en la zona este del país, con magnitudes que oscilan entre 3,5 y 5,4.





De los temblores sentidos por la población, uno ocurrió hoy, a las 13.37 hora local (19.37 GMT), con epicentro frente a la costa del departamento de Usulután, a 47 kilómetros al sur de la turística Bahía de Jiquilisco y tuvo una profundidad focal de 33 kilómetros.



El sismo principal, del pasado 18 de julio, se originó frente a la costa este de Usulután a 66 kilómetros al sur de la playa El Espino, según información del centro del monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente.