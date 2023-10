EuroLat envía un mensaje en defensa de democracia y vínculos entre América Latina y Europa

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana lanzó este miércoles un mensaje en defensa de la democracia y las relaciones entre Europa y América Latina, ya que ambas regiones "quieren trabajar juntas para reconstruir el multilateralismo" y no basta "ser solo buenos y viejos amigos", sino "aliados estratégicos".



En la decimoquinta Asamblea de este encuentro de legisladores que se celebra desde el lunes en el Senado de España con 75 parlamentarios europeos y otros tantos latinoamericanos, desde el pasado lunes hasta mañana jueves se debaten cuestiones sobre género, cambio climático, seguridad y migración, entre otros retos comunes.

Ayer martes y el pasado lunes se celebraron sesiones preparatorias de las comisiones permanentes y hoy tuvo lugar la sesión de apertura oficial del encuentro, en la que participaron los copresidentes de Eurolat, el eurodiputado Javi López y el latinoamericano Óscar Darío Pérez, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.



El titular español de Exteriores animó a "reforzar definitivamente y para siempre" los lazos entre la UE y América Latina e impulsar una “asociación integral” de ambas regiones para encarar los retos de futuro.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

En una rueda de prensa posterior al acto, ambos copresidentes quisieron mandar un mensaje contundente de defensa de la democracia.



Preguntados por la invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) del pasado julio en Bruselas, el eurodiputado se limitó a expresar que la UE "no decide los miembros" del bloque latinoamericano.





"La UE ha sido muy clara (en su defensa de las democracias), era importante hacer una cumbre inclusiva, no recibimos a nadie con una alfombra roja, hacemos las cumbres porque queremos hablar", dijo.



En sentido, subrayó que también en esos espacios "se debe hablar de democracia".



Mientras, su homólogo latinoamericano precisó que hablaba a título personal y no como copresidente de Eurolat, ya que en el bloque latinoamericano "hay posturas diversas" sobre este asunto.



El colombiano pidió ser "más coherentes y menos nebulosos" y declaró que en la Cumbre de Bruselas no vio "tapetes rojos" hacia estos Gobiernos, pero sí "respuestas tibias".



"¿Cómo no condenar que en países que se suponen democráticos encarcelen a la oposición, cercenen los derechos hasta de la Iglesia Católica? Es decir, cercenan la democracia misma. Están quitándole los derechos políticos a la oposición para seguir ganando las elecciones, esto es así de sencillo y de fácil", insistió.



En esa línea, opinó que este tema debe ser debatido "en el seno de la CELAC": "Esos hechos deben ser censurados, tal como hace Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA)".

CUMBRE UE-CELAC

López analizó los resultados de la Cumbre en Bruselas y celebró también que la asamblea de Eurolat sirva para "encontrarse y escucharse", algo que "tiene un valor por si mismo".



Hizo asimismo referencia a que la cita de Bruselas llevaba ocho años sin celebrarse: "hoy inauguramos esta sesión en un momento de revitalización de las relaciones, esperamos haber contribuido a ese esfuerzo durante estos años".



"La cumbre tuvo una participación altísima, de 26 jefes de Estado de los 33 países de América Latina y casi todos los europeos", recordó sobre la cita, en la que se dio un empujón a varios tratados comerciales entre ambas regiones, así como a la "institucionalización" de las relaciones: "una de las cosas que sacamos de la Cumbre es que necesitamos mecanizar" esos vínculos.



Pérez adelantó que de EuroLat saldrán "recomendaciones de gran importancia en materia de lucha contra discursos de odio, la pospandemia, asegurar el derecho humano al agua, las plataformas digitales en la economía moderna o el fortalecimiento de los sistemas de salud, entre otros".



"Los retos que quedan para nuestras dos regiones son gigantescos", dijo el copresidente, que a partir de mañana cederá su puesto al panameño Amado Cerrud, quien estimó que es "obligación" de los legisladores "garantizar los derechos" de la ciudadanía en cuestiones como salud, educación, migración o cambio climático.