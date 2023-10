El abogado de Nicolás Petro Burgos, Juan Trujillo, denunció este lunes "graves irregularidades" en la captura del primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, y lamentó la "desproporcionalidad y excesividad" de la Fiscalía en su detención el pasado sábado ya que, según dice, lo grabaron desnudo.



Trujillo criticó además que en la audiencia en que se formalizó la detención en Barranquilla de Petro Burgos y de su exesposa Daysuris Vásquez, por el posible delito de lavado de dinero, "no se convocó a la defensa, que no tiene forma de controvertir la desproporcionalidad y la excesividad que hizo la Fiscalía".



"Sin embargo, ayer le pusimos de presente al juez unas graves irregularidades que se cometieron en las diligencias de allanamiento, y el juez consideró que el tema efectivamente era muy grave, pero requería mayor aporte de pruebas", agregó el abogado en declaraciones a Caracol Radio.

OPERACIÓN SIGILOSA

Según Trujillo, Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, que está embarazada de ocho meses, relató que "los agentes de la Fiscalía ingresaron al apartamento a las seis de la mañana, sigilosamente, sin golpear ni timbrar la puerta, tanto que dicen que la mamá de Laura que estaba despierta no escuchó nada, el perro no ladró".



En este contexto, "abrieron la puerta de la habitación de Laura, ella estaba ahí desnuda, la grabaron, grabaron desnudo a Nicolás ingresando a la ducha, nunca dejaron de grabar a pesar de que Laura se los pidió", relató Trujillo.



"Esos videos los tiene la Fiscalía, nosotros no los tenemos", indicó el abogado, que los ha solicitado porque demostraría que "hubo irregularidades graves".





Además, Trujillo denunció que los agentes de la Fiscalía al parecer arrendaron un apartamento en el conjunto residencial donde vive Nicolás Petro y llevaban viviendo allí "entre una y dos semanas" y desde allí planearon todo para hacer la operación sin necesidad de presentar órdenes judiciales en la portería "como normalmente se hace en estas diligencias".



Todo esto "lo habrían hecho sin la autorización previa de un juez de control de garantías", concluyó el abogado.



Trujillo también cuestionó que las presuntas pruebas de que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña de su padre se conocían desde hacía cinco meses y, por lo tanto, la captura se habría tenido que hacer entonces.



Está previsto que este martes la Fiscalía lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y contra su exesposa por los de lavado de activos y violación de datos personales.

LA CAPTURA DE PETRO

Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado.



El punto de partida fue una entrevista de Vásquez a la revista Semana en la que contó que Nicolás Petro recibió de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y que se quedó con ese dinero.



Según el relato de Vásquez, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro", le entregó a Nicolás Petro "más de 600 millones de pesos (unos 153.000 dólares de hoy) para la campaña del papá".



"Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros", añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos (unos 51.000 dólares) del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, que tampoco fueron a dar a la campaña.



El presidente Petro, tras conocer ayer la noticia, manifestó: "Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley".