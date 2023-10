Correa rechaza el acuerdo de libre comercio de Ecuador con México por ser "suicida"

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) avisó este miércoles que si la candidata de su movimiento, Luisa González, triunfa en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador, rechazará el tratado de libre comercio con México y, por ende, el ingreso a la Alianza del Pacífico, por ser "suicida".



Correa consideró, en una entrevista con EFE en Ciudad de México, que el Gobierno mexicano "está negociando muy bien" el acuerdo, pero Ecuador perdería porque su moneda es el dólar estadounidense desde el año 2000.



"Nosotros hemos renunciado al tipo de cambio, ustedes (México) no, entonces es suicida meterse al tratado de libre comercio sin moneda nacional, que ya no tiene tipo de cambio. Y pierde la política comercial, que es la otra forma de regular el sector externo", argumentó.



"Entonces tenga la seguridad, con todo cariño y respeto, que si nosotros ganamos las elecciones no firmaremos tratado de libre comercio", advirtió.





Para el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha sido una prioridad concretar un acuerdo comercial con México, pues es el requisito que le falta para convertirse en miembro pleno de la Alianza del Pacífico, el bloque comercial de Chile, Colombia, México y Perú, lo que también le facilitaría el comercio con Asia-Pacífico.



Pero el tratado se atascó el año pasado por desacuerdos en los sectores del atún, camarón y plátano, y el conflicto interno de la Alianza del Pacífico en el que López Obrador se negaba a ceder la presidencia temporal del bloque a la mandataria de Perú, Dina Boluarte, por considerarla "espuria".



Correa aseveró que un eventual Gobierno de Luisa González y su partido, Revolución Ciudadana, tiene la capacidad cerrar el acuerdo, pero no les interesa.



"Podría hacerlo, pero no lo vamos a hacer", zanjó.

LÓPEZ OBRADOR, 'UN VENDAVAL DE FRESCURA'

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside en Bélgica desde 2017, de donde es su mujer, y no puede volver a Ecuador por una condena a ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso "Sobornos 2012-2016".



El exgobernante ecuatoriano, quien ha pasado temporadas en México como invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), describió a López Obrador como un "vendaval de frescura para toda América Latina" tras asumir en diciembre de 2018 "después de gobiernos extremadamente neoliberales y corruptos".



"Por fin México volvió a ver hacia el sur porque estaba viendo solo hacia el norte. Y ahora con Brasil, en manos del Partido de los Trabajadores, tenemos las dos más grandes economías de América Latina con gobiernos progresistas", resaltó.



El exmandatario afirmó no conocer en persona a López Obrador, aunque dijo conocer a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes ahora son los favoritos del oficialismo mexicano para ser los candidatos presidenciales en las elecciones de 2024.



Además, resaltó que México recuperó su tradición política de asilo política tras la acogida que dio el Gobierno de López Obrador a políticos correístas que afrontan procesos judiciales en Ecuador.



"Estamos ante medios más sutiles de persecución, esta nueva ola de persecución, como le pasó a Lula (en Brasil), a Cristina (Fernández, en Argentina), Evo Morales (en Bolivia), a quien le habla (Correa), y México abrió las puertas a muchos funcionarios de Gobierno vilmente perseguidos, gente buena que ha sido perseguida", dijo.