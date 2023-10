La presidencia se le escapa por tercera vez a Sandra Torres Casanova en Guatemala

Hasta el momento, la ex primera dama no se ha pronunciado tras los números que dieron como ganador de la segunda vuelta electoral a Bernardo Arévalo de León

La ex primera dama guatemalteca Sandra Torres Casanova perdió este domingo, por tercera ocasión consecutiva, el balotaje rumbo a la presidencia de Guatemala, a la espera de confirmar si continuará o no dentro de la política en el país centroamericano.



"La mente no me llega hasta ahí, el chip lo tengo hoy en otro lado", dijo Torres por la tarde, antes de que se divulgaran los resultados, cuando fue consultada por un periodista sobre su continuidad en la política en caso de perder los comicios, como finalmente sucedió.

Hasta el momento, la ex primera dama no se ha pronunciado tras los números que dieron como ganador de la segunda vuelta electoral a Bernardo Arévalo de León y que lo confirman como presidente para el período 2024-2028 por encima de la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)



La rueda de prensa de Torres Casanova, programada para esta noche, ha sido cancelada después de la divulgación de los resultados, que dejan a la ex primera dama en segundo lugar, tal y como sucedió en 2015 y también en 2019.



Los datos sobre las votaciones de este domingo precisan que Torres Casanova ganó en cinco de los 22 departamentos que componen Guatemala, pero la gran diferencia en favor de Arévalo de León también estuvo en la capital del país, donde obtuvo un aproximado del 75 % de los sufragios válidos.

CON UN DISCURSO CONSERVADOR

La candidata se lanzó al ruedo junto al pastor Romeo Guerra como postulante a la vicepresidencia, después de una campaña donde adoptó un discurso conservador y se alió con veteranos militares retirados y otros sectores tradicionales, cuando en el pasado llegó a ser dirigente de la organización Internacional Socialista.



En 2019, la aspirante a la presidencia estuvo cuatro meses en prisión debido a una acusación en su contra por haber utilizado de forma ilícita 40 millones de quetzales (aproximadamente cinco millones de dólares) en su campaña de 2015, en un caso documentado con escuchas telefónicas.





Torres Casanova se divorció en 2011 de su esposo en aquel momento, Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), para poder participar en los comicios presidenciales de 2012, pero fue hasta 2015 cuando las autoridades avalaron su candidatura por primera vez.



La presidencia de Guatemala se definió este domingo después de un controversial proceso electoral, debido a la persecución desde el 12 de julio del Ministerio Público (Fiscalía) en contra del candidato de la agrupación política Movimiento Semilla.