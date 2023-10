López Obrador acusa a Ron DeSantis de ser "más antimigrante" que Trump

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este lunes al gobernador de Florida y aspirante republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis, de ser "más antimigrante" que el exmandatario estadounidense Donald Trump.



“Este señor DeSantis quiere rebasar por la derecha a Trump y por eso aparece más antimigrante que Trump, pura publicidad, politiquería, muy corriente, barata, chafa (de mala calidad)", declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.



El gobernante mexicano se refirió a las declaraciones de DeSantis, quien el sábado reiteró ante los medios que, de ganar la Presidencia de Estados Unidos, "el primer día" enviaría Fuerzas Especiales a México para combatir a los cárteles de la droga.



“Tenemos ya que irnos, lamentablemente, acostumbrando a estas balandronadas (fanfarronerías) porque vienen elecciones en Estados Unidos, entonces tanto de un partido como de otro van a estar haciendo cuestionamientos a México”, comentó al respecto López Obrador.





“Como estamos en esa temporada de elecciones, hablan de intervenir en asuntos de México, de no respetar nuestra soberanía, insultan, pero no hay que tomarlos muy en serio”, añadió.



López Obrador ha cuestionado antes a DeSantis por sus políticas antiinmigrantes en Florida y por ser partidiario de usar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos.



El mandatario afirmó que estas propuestas están detrás de la caída en las preferencias de DeSantis, al exhibir un agregado de encuestas que muestra que el gobernador ahora tiene un 14,7 % en el promedio de intención de voto para la contienda interna de los Republicanos frente al 40 % que obtenía al inicio de año.



"Resulta que el señor DeSantis, de acuerdo a la información que aparece en los medios de Estados Unidos, se lanzó con una estrategia antimigrantes y no le fue bien, y en vez de rectificar sigue con lo mismo y se sigue hundiendo porque no levanta, con todo respeto, vean las encuestas”, expresó el gobernante mexicano.



Los roces entre México y Estados Unidos han crecido porque el próximo año coincidirán las elecciones presidenciales de ambos países, algo que no ocurría desde 2012.



López Obrador, quien ha avisado de que pedirá a los mexicanos y latinos en Estados Unidos no votar por políticos antiinmigrnates, justificó su llamado contra DeSantis.



“Esto ayuda mucho a que los mexicanos y nuestros paisanos mexicanos que están allá tengan más elementos del porqué de esas declaraciones ofensivas, la falta de respeto a México, a nuestro pueblo, es que piensan que esa política antimigrante extrema les ayuda electoralmente”, argumentó.