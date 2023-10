Biden llega a Florida para evaluar los daños de Idalia, al parecer con ausencia de DeSantis

El presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, llegó este sábado a Florida para hacer un reconocimiento de los daños causados por el huracán Idalia, una visita en la que probablemente no estará acompañado por el gobernador estatal, el republicano y aspirante presidencial Ron DeSantis.



Un avión Air Force One aterrizó en el aeropuerto regional de Gainesville sobre las 13.10 hora local (17.10 GMT), del cual descendieron Biden y la primera dama, Jill Biden, junto a una comitiva de la que forma parte de la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Deanne Criswell.

Daños en Florida por huracan Idalia. EFE

Fueron recibidos, entre otros, por el alcalde de esta ciudad, Harvey Ward, tras lo cual el presidente y su esposa subieron a un helicóptero para hacer un recorrido aéreo sobre las zonas más impactadas por el ciclón Idalia, que el miércoles entró como un huracán mayor por el noroeste de Florida y luego atravesó los estados de Georgia y las Carolinas.



Al cabo del reconocimiento aéreo, el presidente y su comitiva llegarán a la localidad de Live Oak, al este de la capital estatal, Tallahassee, donde harán un recorrido y serán informados sobre las tareas de rescate y recuperación desempeñadas.

Posteriormente, se prevé que Biden ofrezca unas palabras con las que reafirmará su compromiso de ayuda hacia las poblaciones afectadas.



Tras ello, la comitiva retornará al aeropuerto de Gainesville, desde donde la pareja presidencial volará rumbo a Delaware, donde pasará el fin de semana largo en Estados Unidos con motivo del Día del Trabajo (Labor Day), que se celebra el próximo lunes.



Todo parece indicar que entre los funcionarios federales, estatales y locales que se reunirán con el presidente habrá una notable ausencia: DeSantis, quien ha criticado de forma reiterada a Biden durante su campaña en las primarias republicanas para elegir al candidato en las elecciones presidenciales de 2024.



"No se, no estará allí", señaló el presidente cuando salía rumbo a la base aérea Andrews a los reporteros de la Casa Blanca que le preguntaron qué pasó con el encuentro que iba a mantener con DeSantis, según el propio Biden confirmó días atrás.



No obstante, el viernes Jeremy Redfern, portavoz de DeSantis, señaló que el gobernador no planeaba reunirse con el presidente, bajo el argumento de que "en estas comunidades rurales, y tan pronto después del impacto, los preparativos de seguridad por sí solos necesarios para organizar una reunión de este tipo pondrían fin a los esfuerzos de recuperación en curso".



En respuesta a ello, la portavoz de la Casa Blanca Emilie Simons señaló que la visita de Biden ha sido planificada "en estrecha coordinación" con el personal de FEMA "así como con líderes estatales y locales para garantizar que no haya impacto en las operaciones de respuesta".



Idalia causó daños devastadores tras tocar tierra, y dejó a cientos de miles de hogares sin luz, así como calles y muelles anegados con sus fuertes lluvias, vientos destructivos y marejadas ciclónicas.