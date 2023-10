Feministas consideran "esperanzadora" la posibilidad de una mujer presidenta de México

09:58 AM

Asociaciones y políticas feministas realizaron este viernes el “Encuentro nacional de mujeres” para elaborar una agenda política, legislativa y de gobierno, y aprovechar la oportunidad “histórica” y "esperanzadora" de que México está muy cerca de tener su primera mujer presidenta.



“Que hoy tengamos la posibilidad de que en 2024 la próxima presidenta de México sea mujer es altamente esperanzador”, dijo la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de México.

"Encuentro nacional de mujeres" en la Ciudad de México. EFE

La legisladora señaló que el que actualmente las dos candidatas a la presidencia sean mujeres, en referencia a la oficialista Claudia Sheinbaum y a la opositora Xóchitl Gálvez, ha sido resultado del trabajo de otras mujeres que han hecho.



“Hemos salido al espacio público porque también, es cierto, nosotras tenemos derecho”, indicó.



Además, dijo que hoy la prioridad es que ninguna mujer “quede atrás, porque es cierto que, si llega una, llegamos todas. Porque es cierto que en 2024 México tendrá a una mujer presidenta”, insistió.

CONCLUSIÓN DE FOROS

En el evento, las mujeres abordaron temas como el derecho a la salud, a la educación, y al trabajo con calidad y libre de prejuicios.



El encuentro sirvió para concluir los diversos foros regionales, estatales y municipales que realizaron más de 80 organizaciones feministas en todo el país, bajo la consigna de que las mujeres tienen mucho que aportar y la imperante necesidad de que sus demandas sean escuchadas y atendidas.



En total se realizaron ocho ediciones de foros basados en ejes de la agenda de derechos humanos de las mujeres en diversas entidades del país.



​​ Entre los puntos que expusieron destacan la todavía existente brecha salarial entre mujeres y hombres, empleo digno, acoso y hostigamiento sexual.



También mejores condiciones laborales para las trabajadoras domésticas, programas para prevenir enfermedades como cáncer de mama, cervicouterino, violencia obstétrica y falta de infraestructura médica.



Asimismo, destacaron problemáticas como la feminización de la pobreza, la creciente violencia contra las mujeres, el sistema de cuidados, acceso a la justicia y combate a la corrupción, migración, seguridad y la participación y representación política de las mujeres en la toma de decisiones.

CUMPLIR CON LA 'LEY 3 DE 3'

Yndira Sandoval Sánchez, integrante de la organización Las Constituyentes MX y Todas México, encabezó un mensaje al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a propósito de los lineamientos sobre las candidaturas para las elecciones del 2024 que pretende discutir el organismo.



La activista pidió cumplir la "Ley 3 de 3" que impide que alguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal o municipal.



“Ese proyecto de lineamientos que hoy pretenden discutir no se puede aprobar sin la (ley) 3 de 3 contra la violencia”, enfatizó.



En su participación, Adriana Díaz, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que la responsabilidad de las mujeres es hacer una participación activa e ir avanzando en el terreno de los derechos humanos y una sociedad justa y equitativa.



“Hoy debemos comprometernos a seguir avanzando en esta lucha y que se escuche: no podemos permitir y permitirnos el lujo de retroceder en los avances que se han logrado hasta ahora, no vamos a renunciar a ellos”, precisó.



Finalmente, las mujeres presentaron un manifiesto para demandar una reforma política que asegure la llegada de la ciudadanía a los espacios de poder en todos los ámbitos.



“Esta es la gran oportunidad para cambiar la historia, para construir el México que soñamos las mujeres, para hacer posible, un país para todas y todos”, concluyeron.