Nueva York acusa de cuantiosos sobornos al senador Bob Menéndez y a su esposa

El senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey y su esposa, Nadine Menéndez, han sido acusados de aceptar "cientos de miles de dólares en sobornos" a cambio de "proteger y enriquecer a empresarios y beneficiar al Gobierno de Egipto", anunció este viernes la Fiscalía federal para el Distrito sur de Nueva York.



"El senador Menéndez usó su poder e influencia, incluso su papel de liderazgo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para beneficiar al Gobierno de Egipto de diversas maneras; entre otras acciones, el senador supuestamente proporcionó información confidencial del Gobierno de los Estados Unidos a funcionarios egipcios y tomó medidas para ayudar en secreto al Gobierno de Egipto", explicó en una conferencia este viernes el fiscal federal Damian Williams.

Los sobornos, según la Fiscalía, que recibió la familia Menéndez desde al menos 2018 hasta 2022 fueron: dinero en efectivo, oro, pagos de hipotecas, un trabajo en el que se exigía una presencia casi nula para Nadine y un vehículo Mercedes-Benz.



Williams, además, anotó que cuando los agentes del FBI registraron la residencia y caja fuerte del senador encontraron "aproximadamente 500.000 dólares en efectivo, metidos en sobres y armarios" y que "parte del dinero estaba metido en los bolsillos de la chaqueta del senador".

También están imputados en el caso los tres empresarios que presuntamente sobornaron a Menéndez: Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes.

Menéndez y Nadine están acusados de tres cargos: conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude en la prestación honesta de servicios y conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial.



Hana, Uribe y Daibes, por su parte, están acusados de los dos primeros de esos cargos.



No obstante, Williams dijo que la investigación está en curso y que aún no han acabado.



"Quiero alentar a cualquier persona que tenga información a que se presente y que lo haga rápidamente", concluyó.



Por su parte, hoy el senador Menéndez defendió su inocencia en un comunicado.



"Quienes están detrás de esta campaña simplemente no pueden aceptar que un latinoamericano de primera generación de orígenes humildes pueda llegar a ser senador de Estados Unidos y servir con honor y distinción", señaló el político que proviene de una familia cubana.



No obstante, según NBC, Menéndez, quien aspiraba a la reelección en 2024, renunciará a su cargo debido a la acusación.



Esta es la segunda vez que Menéndez es acusado de soborno federal.



En 2015, fue acusado de 14 cargos criminales relacionados con cientos de miles de dólares en lujosos obsequios y donaciones de campaña que recibió de un oftalmólogo de Florida, Salomon Melgen.



Si bien Melgen fue posteriormente declarado culpable de fraude y sentenciado a más de 15 años de prisión, el procesamiento contra Menéndez fue abandonado después de un juicio que terminó con un jurado en desacuerdo.