Estados Unidos incluye a Israel en su programa de exención de visados

Estados Unidos incluirá a Israel en su programa de exención de visados (Visa Waiver), lo que permitirá a los turistas o empresarios israelíes acceder con mayor facilidad al país, anunciaron este miércoles las autoridades estadounidenses.



La medida llega poco más de dos meses después de que el Gobierno israelí accediera a permitir la entrada a todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos los de origen palestino, por cualquier puerto de entrada al país, como paso previo a su inclusión en el programa de visados.



Hasta ese momento, Israel prohibía a menudo la llegada al aeropuerto internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, a los estadounidenses de origen palestino y obligaba a los que querían ir a Cisjordania ocupada y a la Franja de Gaza a ingresar a través de Jordania y de Egipto, respectivamente.



"La entrada de Israel al programa Visa Waiver supone un gran paso en nuestra relación estratégica con Israel, que fortalecerá aún más el nuestra cooperación económica y la coordinación de seguridad", dijo en un comunicado el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.





El titular de Exteriores destacó que es un acuerdo beneficioso para su país porque "mejorará la libertad de movimiento de los ciudadanos estadounidenses, incluidos aquellos que viven en los Territorios Palestinos".



Los ciudadanos israelíes podrán solicitar a partir del 30 de noviembre la autorización en línea para viajar a Estados Unidos sin necesidad de visado.



El Visa Waiver permite a los ciudadanos de los países que han firmado un acuerdo de reciprocidad entrar en Estados Unidos durante 90 días, por turismo o negocios, con un certificado electrónico conocido como ESTA, sin necesidad de obtener un visado.



Israel es el país número 41 en ingresar en la lista de naciones que no requieren visado, compuesta principalmente por países europeos, como España, y en la que Chile es el único latinoamericano.



La medida "no es un favor, ya que nos beneficia tanto a nosotros como a Israel", explicó un funcionario del Gobierno estadounidense durante una llamada con periodistas.



En concreto, el funcionario destacó el hecho de que desde julio pasado, decenas de miles de ciudadanos estadounidenses de origen palestino han podido viajar por el país sin visado, incluida Cisjordania ocupada.



Sin embargo, matizó, los palestinos que no tengan nacionalidad estadounidense no podrán acogerse a las ventajas del programa de exención de visados.



"Estados Unidos seguirá trabajando con Israel a través de otros canales para hacer frente a las preocupaciones actuales sobre el bienestar y la libertad de movimiento del pueblo palestino", aseguró el funcionario.



La noticia llega una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reuniera con el primer ministro israelí, Banjamín Netanyahu, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.



En estos momentos, Washington trata de impulsar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudí que podría tener un gran impacto en la región y en el conflicto palestino-israelí.



En concreto, Arabia Saudí está considerando normalizar relaciones con Israel a cambio de un pacto de defensa con EE.UU. y ayuda para desarrollar su propio programa nuclear civil. Al mismo tiempo, Riad ha dejado claro que cualquier acuerdo requeriría un progreso significativo hacia la creación de un Estado palestino.