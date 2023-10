Sepultan en El Salvador restos de un joven que estuvo desaparecido desde 2021

09:17 AM

Los restos de un joven desaparecido desde hace casi dos años en El Salvador fueron sepultados el sábado en un cementerio de la capital salvadoreña.



Se trata de Víctor Omar Puro Franco, quien desapareció en octubre de 2021 en un lugar conocido como Paseo El Carmen en el municipio de Santa Tecla, a unos 10 kilómetros de la capital, San Salvador.

Víctor Franco Puro, desaparecido desde 2021, cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina. EFE

La ceremonia de inhumación se realizó en el cementerio Jardines del Recuerdo y, además de sus familiares y amigos, asistieron representantes del Bloque de Búsqueda de Desaparecidos.



La madre de Víctor, María Puro, se mostró agradecida con las autoridades de seguridad por localizar los restos, que fueron entregados esta semana tras su reconocimiento, y también recordó su proceso de búsqueda.

Indicó que, al no localizarlo, comenzó a buscar en cerros y zonas boscosas, además de lugares donde se ubicaban cementerios o fosas clandestinas dejadas por las pandillas en la localidad de Nuevo Cuscatlán y otras.



"Nos encontrábamos ropa de las personas que daban ahí y yo esperaba encontrar ropa de mi hijo, por lo menos saber algo de mi hijo", dijo a la prensa.



Recordó que lo buscó en hospitales y "en la montaña", sin que nadie le diera referencia alguna de su paradero, dado que "la gente tiene tanto temor a hablar".



Según reportes de La Prensa Gráfica (LPG), los restos del joven fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada entre el municipio de Comasagua (sur) y la carretera que conduce al turístico Puerto de La Libertad.



Las autoridades de seguridad de El Salvador no han encontrado a casi 2.400 personas desaparecidas entre enero de 2019 y junio de 2022, de acuerdo con un informe presentado en junio por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).



De acuerdo con la organización, en este lapso se registraron 6.443 denuncias de desapariciones, de las que 2,397 (37.2 %) son "no encontradas".