Cientos de miles de iraquíes se manifiestan en Bagdad en solidaridad con Gaza

10:20 AM

Cientos de miles de iraquíes se concentraron este viernes en el centro de Bagdad en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza y en protesta por la "agresión" de Israel, cuya bandera fue quemada y pisoteada repetidamente en esta marcha masiva.



La marcha, convocada por el influyente clérigo chií Muqtada al Sadr en la céntrica plaza Tahrir de la capital iraquí, congregó una multitud de iraquíes que corearon lemas como "Muerte a Israel, Muerte a Estados Unidos" y criticaron el "silencio occidental" ante el asedio israelí de la Franja de Gaza.

También quemaron y pisotearon banderas de Israel, que marcaron con una cruz, en respuesta al llamamiento del clérigo, que pidió que se realizaran acciones de este tipo para condenar "el asesinato de niños, mujeres y hombres" palestinos por parte del Estado judío.



La manifestación fue sucedida por una oración masiva, encabezada por el representante de Al Sadr, Muhanad al Musawi, que exigió el cierre de las embajadas de Israel "en los países islámicos", así como donaciones de agua y alimentos para los habitantes de la Franja, enclave en el que los israelíes han cortado el suministro de agua, electricidad y comida.



"Tal vez podamos entregar la ayuda a nuestro pueblo en Gaza en coordinación con Siria o Egipto", dijo Al Musawi, a pesar de que el único paso fronterizo por el que puede acceder ayuda humanitaria en estos momentos al enclave es a través del Sinaí egipcio, y no está aclaro si está abierto.





El representante de Al Sadr advirtió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del apoyo "inquebrantable" que ha transmitido a Israel y de la movilización de portaaviones y aviones militares al Mediterráneo por motivos de disuasión.



"La marcha (de EE.UU.) hacia Oriente Medio provocará una reacción que no esperan, no de los sumisos, sino de los muhayidines de Palestina y de los que la apoyan", amenazó Al Musawi, una advertencia que ha sido lanzada ya por otros grupos chiíes de la denominada Resistencia Islámica, encabezada por Irán.



Uno de los manifestantes, Haidar Abdelamir, dijo a EFE que recorrió casi 400 kilómetros desde la localidad sureña de Amarah para participar en la protesta de Bagdad en solidaridad con los palestinos y decirles "que estamos con vosotros y no os dejaremos solos".



"Estamos dispuestos a apoyar a nuestros hermanos en Gaza con dinero y hombres, y yo personalmente estoy plenamente dispuesto a ofrecerme como voluntario para respaldar al pueblo palestino", dijo a EFE Sajad Mohsen, otro manifestante.