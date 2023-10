Blinken dice que EEUU está haciendo el "máximo esfuerzo para proteger a civiles" en Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró hoy que su país está realizando "el máximo esfuerzo" para proteger a los civiles de la Franja de Gaza ante la campaña de bombardeos israelíes, e indicó que está trabajando con Israel para "abrir corredores seguros" para la población del enclave.



"No queremos ver víctimas civiles ni en Gaza ni en otro lugar del mundo, y estamos realizando el máximo de nuestros esfuerzos para protegerlos", dijo Blinken en un encuentro en Riad con el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan.



El estadounidense aseveró que está trabajando con las autoridades de Israel para "abrir corredores seguros y establecer zonas seguras para que los civiles no resulten dañados de estos ataques", al tiempo que insistió que el Estado judío "sigue ejerciendo su derecho legal y natural de defenderse".



"Los crímenes brutales cometidos por Hamás no son aceptables. Pero Hamás no habla en nombre del pueblo palestino, es una organización terrorista cuyo objetivo es destruir Israel", dijo Blinken, rebajando así su defensa a la campaña militar israelí contra Gaza en respuesta al ataque del grupo islamista el pasado 7 de octubre.

Leer más: Suben a 1.800 los muertos en Gaza por bombardeo israelí y aumenta violencia en Cisjordania



Por su parte, el ministro saudí trasladó al estadounidense que "los civiles de ambas partes son los que más sufren" en este conflicto, y recalcó que "es importante rechazar que los civiles sean objetivo" de ataques.



"Deberíamos concentrarnos en otras prioridades como la desescalada y el alto el fuego, así como facilitar el trabajo humanitario en Gaza para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria y entregarla", dijo Bin Farhan.



En este sentido, instó a "trabajar juntos para encontrar el camino para salir de esta crisis", puesto que "sin un esfuerzo colectivo" no se podrá detener la espiral de violencia.



Blinken llegó esta madrugada a Riad en el marco de una gira por Oriente Medio que le ha llevado a Israel, Jordania, Catar y Baréin para insistir en el apoyo "inquebrantable" de Estados Unidos al Estado judío y para establecer contactos para garantizar que el conflicto no se expanda en otros frentes.