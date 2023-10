Alberto Fernández anima a votar y resalta que "el pueblo decide", tras emitir su sufragio

11:39 AM

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, animó a la ciudadanía "a votar" y resaltó, tras emitir su sufragio este domingo en Buenos Aires, que "el pueblo decide".



"Hemos hecho todo lo necesario para que este proceso se desarrolle en paz. El resto es democracia, es el pueblo el que decide", sostuvo el jefe de Estado tras emitir su voto -a las 9:45 horas (12.45 GMT)- para las elecciones generales que celebra Argentina cuarenta años después del retorno del país a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983).



Fernández, quien optó por no aspirar a la reelección, evitó algunas preguntas de la prensa sobre autocríticas a su gestión por estar "en veda electoral" y reiteró su petición a los ciudadanos para que vayan a votar "y se expresen".



A consultas de los medios de comunicación, apostados en la puerta de la Universidad Católica, situada en Puerto Madero, en el sur de la capital argentina, sobre qué hará el 10 de diciembre, una vez deje la Presidencia, Fernández respondió que vivirá "como ciudadano" y agregó que "no importa" si continúa en política o no.

Leer más: La mitad de los argentinos antepone la eficiencia a la democracia, según encuesta



Pese a que el mandatario dijo este domingo que ha seguido "muy de cerca la campaña, profundamente involucrado e interesado" en su evolución, en la última semana participó en China en el Foro de la Ruta de la Seda, entre otros muchos encuentros.



Por la coalición oficialista Unión por la Patria (peronismo), nueva denominación para el gobernante Frente de Todos, compite el actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien ya fue candidato presidencial en 2015, cuando quedó tercero -con el entonces disidente Frente Renovador- en las elecciones que terminó ganando Mauricio Macri (Cambiemos, centroderecha).



Unos 35,4 millones de argentinos están convocados para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur, cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).



JTambién se celebran elecciones para cargos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que decidieron no desdoblar sus comicios de los nacionales, como sí el resto de distritos-.



Los principales candidatos que aspiran a relevar a Fernández son, además de Massa, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, quien fue el más votado en las primarias de agosto, y la aspirante de Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich.



Además, compiten el gobernador de Córdoba en funciones, Juan Schiaretti, que representa a Hacemos Por Nuestro País (peronismo disidente), y la candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman.