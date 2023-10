Cristina Fernández se distancia del actual Gobierno y dice que no fue "escuchada"

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se distanció este domingo del actual Gobierno, que preside Alberto Fernández y al que ella pertenece como número dos, y dijo que no fue "escuchada" a la hora de tomar algunas decisiones.



Después de emitir su voto en Rio Gallegos, en la sureña provincia de Santa Cruz, y a preguntas de la prensa que la esperaba, la también exmandataria (2007-2015) comentó que "en un país de carácter presidencialista como este, el que decide siempre es el presidente" y dijo que no fue "escuchada" al expresar sus opiniones sobre ciertas políticas.



"Han sido públicas y notorias las diferencias que hemos tenido de funcionarios que no funcionan, en el 2020, hacía apenas un año (de Gobierno); que era necesario alinear precios, salarios, tarifas, jubilaciones y no fui escuchada", declaró la vicepresidenta ante preguntas de los periodistas.



La líder kirchnerista señaló que sus Gobiernos son "muy bien recordados" y agregó que, gracias a ese buen recuerdo de los ciudadanos, en 2019 el peronismo volvió a ganar en primera vuelta, en esa ocasión bajo la fórmula presidida por el actual jefe del Estado.

Pese a que no ejercerá ningún cargo público después del 10 de diciembre, cuando concluya el actual mandato, la vicepresidenta negó que vaya a dejar la política.



"Ustedes son muy jóvenes, hijos de la democracia. Hay una costumbre como de que se puede hacer política solamente si estás en la boleta", respondió a los periodistas que le consultaron sobre su futuro después de ese día y agregó que no quiere ser aforada (gozar de inmunidad política).



"En 2015 terminé mi mandato (como presidenta). No quise fueros ni los quiero ahora. No sólo con un cargo se puede hacer política", insistió.



La exmandataria reapareció así ante las cámaras después de varias semanas de ausencia. Su última aparición después de dos meses de silencio fue el 23 de septiembre, cuando intervino en un acto celebrado en Buenos Aires bajo el lema "De castas, herencias, derrumbes y futuro", organizado por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.



Ese evento tuvo lugar días después de la reapertura de dos causas judiciales en su contra: la denominada Hotesur-Los Sauces, por presunto lavado de dinero, y la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán, que se investiga como una presunta maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país en el marco del atentado contra la Asociación Mundial Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 y que causó 85 muertos y 300 heridos.



Argentina acude a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, y renovar parte de las Cámaras de diputados y senadores en un país asediado por la crisis económica, la corrupción y la inseguridad, además de otros cargos importantes en varias provincias.



Casi un 30 % del padrón electoral había emitido su voto hasta las 12.00 horas (15.00 GMT), según fuentes oficiales. La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó de que hasta el mediodía un 29,6 % de los ciudadanos convocados a las urnas había emitido su sufragio.