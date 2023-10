Sin decir nombre, Cabello dijo que la "señora", bajo "ninguna circunstancia, no va" a las presidenciales, previstas para el segundo semestre del próximo año

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo este lunes que "no hay ni una sola posibilidad" de que una persona inhabilitada para ejercer cargos de elección popular sea "habilitada para participar" en las presidenciales de 2024, luego de que María Corina Machado, sobre la que pesa este tipo de sanción, arrasara el domingo en las primarias opositoras.



"No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni una, ni media, ni 0,2 (%), ni 0,1 (%), de posibilidad de que una persona que esté inhabitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial", dijo el primer vicepresidente de la formación y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal VTV.



En las primarias, Machado obtuvo el 93,13 % de los votos, según el primer boletín oficial, basado en el 26,06 % de los sufragios escrutados, con lo que se convirtió en la favorita de la oposición para enfrentarse al chavismo en las presidenciales, a las que espera presentarse pese a estar inhabilitada para hacerlo.



Sin decir nombre, Cabello dijo este domingo que la "señora", bajo "ninguna circunstancia, no va" a las presidenciales, previstas para el segundo semestre del próximo año.



El también diputado oficialista, quien desde el comienzo del proceso de las primarias había insistido en que no se iban a celebrar, aseguró que las internas fueron un "fraude electoral" que "atenta contra la democracia verdadera" y que va a "acabar con los partidos tradicionales" de la oposición.



Machado aseguró este lunes que sacará al presidente Nicolás Maduro del poder en 2024, y se dijo preparada para derribar "obstáculos", "atropellos" y "pronósticos" adversos.



El pasado julio, la Contraloría indicó que la inhabilitación impuesta a Machado en 2015, que en su momento se dijo que duraría un año, se extenderá hasta 2030, por lo que la exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular, a menos que la sanción le sea levantada.