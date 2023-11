Sánchez dice que gobernará para todos los españoles y critica las protestas de la derecha

100% Noticias

10:01 AM

El presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, aseguró este sábado que gobernará cuatro años más "para todos los españoles" y reclamó a la derecha que "acepte el resultado de las urnas", en vez de convocar protestas contra su investidura.



Sánchez, que participa en la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo en Málaga (España), recordó que el futuro Ejecutivo contará con el respaldo de 179 escaños de los 350 diputados, con la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación para otros cuatro años.



Todos ellos "son legítimos representantes de la voluntad popular", subrayó, pues en las elecciones del pasado julio los ciudadanos "dijeron que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político del país y su diversidad territorial".



El líder del partido socialista PSOE pidió al conservador Partido Popular (PP) "cordura y mesura", ante las protestas en los últimos días de "la ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura franquista", de quienes les pidió desmarcarse.

Pedro Sánchez lamentó que "un pasado que creíamos superado" resuene de nuevo "con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada (...) por la ultraderecha".



Al respecto, reclamó a los conservadores que acepten la "legitimidad del Gobierno que vamos a formar pronto en España y que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la senda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo".



El PP fue la fuerza más votada en las elecciones pero no logró los apoyos parlamentarios necesarios para llegar al poder, pese al respaldo del tercer partido con más votos, el ultraderechista Vox, mientras que el PSOE, el segundo en las urnas, cuenta con el respaldo de grupos de izquierda, nacionalistas e independentistas para alcanzar esa mayoría.



El apoyo de independentistas catalanes a cambio de una amnistía a los procesados por la Justicia desde 2012 hasta el presente año por actos relacionados con la reivindicación de la independencia para Cataluña genera desde hace días protestas en España ante sedes del PSOE, en el caso de las concentraciones ante su sede central en Madrid con incidentes con detenidos y heridos en algunas de ellas y con presencia de grupos ultras.



El PP ha convocado concentraciones para este domingo en toda España, pero no ante sedes socialistas.



La votación de la investidura se espera para la próxima semana, aunque aún está por fijar el día.