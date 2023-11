Opositores marchan en Honduras contra el Gobierno y oficialistas salen a defenderlo

100% Noticias

Miles de hondureños, del Bloque Opositor Ciudadano (BOC) y de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder), marcharon este sábado en Tegucigalpa coreando consignas en contra y a favor del Gobierno que preside Xiomara Castro.



Los activistas de Libre decidieron salir a marchar luego de que el BOC anunciara a mitad de la semana que lo harían para protestar contra quienes gobiernan al país, aduciendo que lo llevan hacia una "dictadura" y a situaciones muy similares a las que vive Venezuela. Manifestantes participan en la llamada "Gran Marcha por Honduras".

"No somos de izquierda, ni de derecha", "Yo marcho porque no quiero que mi país sea otra Venezuela" y "Yo marcho porque solo unidos pacíficamente construiremos el camino de una mejor Honduras", se leía en algunas mantas de los manifestantes del BOC, surgido en agosto y que aglutina a los opositores partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, y otros sectores.



Uno de los líderes de Libre, Sergio Rivera, dijo al canal UNETV que se debe defender al Gobierno que preside Xiomara Castro, porque los corruptos y narcotraficantes "lo quieren botar" por luchar contra la corrupción en el país.

Agregó que los que ahora intentan darle un golpe a Xiomara Castro, "saben que les está llegando el momento para ser juzgados por corrupción y narcotráfico".



El jefe de la bancada del Partido Nacional, primera fuerza de la oposición, Tomás Zambrano, dijo a los periodistas que Libre pretende perpetuarse en el poder, que el presente gobierno "no respeta a las mayorías" y que nueve diputados del partido en el poder que integran una Comisión Permanente, eligieron el pasado día 1, de manera irregular, al nuevo fiscal general del Estado, Johel Zelaya.



Añadió que pese a que Libre boicoteó la movilización de muchos hondureños que venían de diferentes regiones del país y barrios de Tegucigalpa, "miles se movilizaron a pie para participar en la marcha" promovida por el BOC.



En la marcha de Libre, que finalizó frente a la Casa Presidencial, ondeaban banderas rojo y negro, mientras que en la del BOC se agitaban banderas del país en azul y blanco y sus manifestantes en su mayoría iban enfundados en camisetas blancas.



Más de 400 policías vigilaron las dos marchas que salieron de dos bulevares en el extremo este de la capital hondureña.



La marcha del BOC no pudo llegar hasta la Casa Presidencial porque todos los accesos que llevan hacia la sede del Ejecutivo fueron bloqueados por la Policía Nacional.