Equipo de Periodistas

El presidente del Congreso salvadoreño de mayoría oficialista, Ernesto Castro, dijo este martes que al recibir la solicitud de licencia de Nayib Bukele para ausentarse para buscar la reelección inmediata, también van a "ratificar" a quienes elija como "designados" para sustituirlo temporalmente.



"Nosotros vamos a esperar la solicitud del presidente Bukele, se vence la próxima semana, esperamos que en cualquier momento el presidente mande a sus designados (a la Presidencia) y aquí simplemente les vamos a ratificar", dijo a periodistas Castro.



Al ser cuestionado sobre si quien sustituya temporalmente a Bukele puede ser o no un familiar, Castro, que es exsecretario privado del mandatario, agregó que las leyes y la Constitución "están claras y habría que apegarse".

La Constitución salvadoreña establece que el Congreso debe "elegir, para todo el período presidencial" a dos personas que "en carácter de designados deban ejercer la Presidencia de la República, en los casos y en el orden determinado por esta Constitución".

A pesar de que el mandato de Bukele cumplió cuatro de sus cinco años en junio pasado, los legisladores no han elegido a estos designados, que por "muerte, renuncia, remoción u otra causa" y a falta del vicepresidente, pueden sustituir al mandatario. El actual vicepresidente, Félix Ulloa, también buscará la reelección en los comicios de febrero de 2024.



El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que había sido nombrada por el Congreso de mayoría oficialista sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.



Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser "leales" al Ejecutivo de Bukele y entre los que se encuentran exasesores y exabogados de altos funcionarios, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años.



En dicho fallo, que diversos abogados consideran no es de obligatorio cumplimiento para el TSE por no provenir de una autoridad legítima, señalaron que debía dejar el cargo seis meses antes de iniciarse el siguiente período.



Bukele, hasta antes de dicho fallo, sostuvo en al menos dos ocasiones públicamente que la Constitución salvadoreña no permitía la reelección inmediata.