Biden habla con Israel, Catar y Egipto para evaluar el desarrollo del acuerdo de rehenes

Equipo de Periodistas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este miércoles con Israel, Catar y Egipto para evaluar la puesta en marcha del acuerdo con el grupo islamista Hamás de cara a la liberación de cincuenta rehenes y una tregua de cuatro días en la Franja de Gaza.



Biden felicitó a los tres mandatarios por haber facilitado el acuerdo, reiteró su deseo por conseguir una paz "duradera" en la región y señaló que EE.UU. está listo para seguir trabajando hasta que se consiga la liberación de los más de doscientos rehenes, según informó hoy la Casa Blanca.



En su conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el estadounidense resaltó la importancia de la tregua, pactada como parte del acuerdo, para permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.



A su vez, pidió al líder israelí "mantener la calma" en la frontera con el Líbano al igual que en Cisjordania, según detalló el escrito.





El mandatario estadounidense también hizo énfasis en su conversación con el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, que EE.UU. no permitirá el desplazamiento forzado de palestinos fuera de las fronteras de Gaza o Cisjordania.



"Bajo ninguna circunstancia EE.UU. permitirá (...) el asedio de Gaza o el rediseño de sus fronteras", subrayó Biden en su conversación con el líder egipcio, cuyo país comparte frontera con la Franja de Gaza a través del estratégico paso de Rafah.



Biden también ensalzó hoy el papel de Catar en la negociación del acuerdo, a la vez que reiteró al emir Tamim bin Hamad Al Thani que para EE.UU. es "importante" proteger las vidas de civiles y respetar el derecho internacional.



La Casa Blanca informó que el presidente seguirá en contacto con los tres líderes en los próximos días para asegurar que el acuerdo siga su curso, mientras que EE.UU. entra en una pausa generalizada en todo el país por la temporada festiva de Acción de Gracias.



Además de la puesta en libertad de los cincuenta secuestrados en Gaza, se prevé que Israel deberá excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos, en su mayoría mujeres y menores que no estén condenados por delitos de sangre.



Según el acuerdo, el Ejército israelí también se compromete a no sobrevolar la Franja de Gaza durante seis horas diarias, mientras la tregua esté en vigor, para permitir a Hamás localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados, como la Yihad Islámica.



Hamas ya liberó a finales del mes pasado a las ciudadanas estadounidenses Judith Tai Raanan y a su hija Natali Raanan, de 17 años, que estaban visitando a familiares en el kibutz de Nahal Oz (sur de Israel) cuando se produjo el ataque del grupo islamista.



De acuerdo a algunas estimaciones, Hamás retiene a entre 210 y 240 rehenes, mientras que la Yihad Islámica Palestina mantiene bajo su poder a unos treinta.



Pese al acuerdo de este miércoles, Netanyahu advirtió que esta tregua no significa el fin de la ofensiva, que ha causado más de 14.000 muertos, de los que más de 5.000 son niños.