López Obrador promete "seguir ayudando" a EEUU tras capturar al guardián de Los Chapitos

Equipo de Periodistas

08:56 AM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes "seguir ayudando" a Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico tras la captura de Néstor Isidro Pérez, alias 'El Nini', jefe de seguridad de Los Chapitos, grupo de los cuatro hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.



“Vamos a continuar de esta manera, también ayudando al Gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias, porque ellos están padeciendo de una situación muy lamentable, es una pandemia lo del consumo del fentanilo, pierden la vida 100.000 jóvenes por año", declaró el mandatario.



"Independientemente de las diferencias políticas e ideológicas que podamos tener, todos estamos obligados a ayudar”, añadió en su rueda de prensa matutina, ahora en el sureño estado de Oaxaca.



'El Nini', uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, está en detención provisional en el Penal del Altiplano, prisión de máxima seguridad en el central Estado de México, a donde llegó ayer tras su captura el miércoles en la norteña ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, en un operativo de las Fuerzas Armadas.

Tras su arresto, el presidente estadounidense, Joe Biden, agradeció a López Obrador al recordar que durante casi tres años 'El Nini' ha sido uno de los criminales más buscados por estar acusado de participar en el tráfico ilícito de fentanilo hacia Estados Unidos así como de perpetrar acciones violentas.



“Le agradecemos (a Biden) la mención, el reconocimiento. (Quiero) aclarar el que un distintivo del Gobierno que represento es que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada, ni a la delincuencia de cuello blanco”, comentó al respecto López Obrador.



Pese a su aprehensión, su futuro jurídico es incierto porque el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió el jueves un amparo para que ninguna autoridad "ejecute cualquier orden de extradición o deportación de forma inmediata".



La captura de Pérez trasciende porque ocurre después de la extradición en septiembre a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo más buscados por Washington y detenido en enero pasado en Culiacán.



“Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo, participó en las agresiones también de las que fue objeto la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea durante la detención de Ovidio, el 5 de enero, de hecho se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene éxito", explicó ahora el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.



El jefe del Ejército detalló que 'El Nini' "es líder de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archivaldo (Guzmán), líder del grupo de los Chapitos".



Aseveró que su arresto fue "un trabajo conjunto de inteligencia" en el que participaron la Fiscalía General de la República, la Agencia Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.