Médicos advierten que el sistema de salud de Honduras ha "colapsado" por falta de voluntad

Equipo de Periodistas

La falta de medicamentos, insumos, meses para obtener una cita médica o una operación quirúrgica y largas horas de espera para ser atendidos son algunos de los problemas que enfrentan cada día los pacientes en el colapsado sistema de salud pública de Honduras debido a la falta de voluntad política, según advirtió este martes un colegio de médicos.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Helga Codina, dijo a EFE que en el país la situación del sistema sanitario público es "caótica" por la falta de infraestructura, medicamentos e insumos médicos, entre otras necesidades.

"La situación desde que la recibió este gobierno es caótica y recordemos todo lo que sucedió durante la pandemia, todo lo que nos tocó vivir tanto al personal de la salud como a las personas que buscaban atención médica", subrayó Codina.

Deficiente suministro de medicamentos

De acuerdo con esta internista y reumatóloga, el estado de la red hospitalaria pública se debe al "deficiente" suministro de medicamentos, la falta de infraestructura e insumos médicos, unos problemas de vieja data.

El sistema sanitario ha perdido capacidad para atender a los 9,7 millones de habitantes de Honduras, donde la mora quirúrgica hace casi dos años afectaba a 13.000 personas en el país centroamericano, añadió.

"Entre más pasa el tiempo y las enfermedades no se atienden, se complican, esto incrementa el número de necesidades en salud, esto hace que empeore la salud (...), hay más número de pacientes, más costos, menos calidad de vida, menos personas productivas en la sociedad y menos esperanza de ser un país que se desarrolle", enfatizó.

Según Codina, la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación en Honduras "desnudó" la precaria situación del sistema de salud público, la cual se agudizó con la pandemia de la covid-19.

Con la covid-19 la situación "fue devastadora y muchas personas fallecieron porque no se les daba una atención adecuada y esto sigue ocurriendo, pues muchas personas ni siquiera logran llegar a una atención porque están meses esperando y obviamente van a su casa a esperar la muerte, porque no pueden pagar una consulta privada", lamentó.

Falta de voluntad política

En su opinión, el sistema sanitario público está "colapsado hace mucho tiempo y sigue empeorando, es decir, hemos tocado fondo y no salimos adelante", a pesar de las constantes promesas de las autoridades de la Secretaría de Salud.

Codina criticó la "falta de voluntad" de las autoridades sanitarias para abastecer a los hospitales públicos de medicamentos, material y equipo médico, así como mejorar la infraestructura hospitalaria.

"Podemos ver que hay una falta de voluntad, la esperanza que nos queda es que en 2024 es año político y comencemos a ver cambios en el sistema de salud", señaló la profesional hondureña.

Muchos pacientes se quejan a diario por la falta de medicinas y reactivos en los laboratorios de los principales hospitales estatales, donde además deben esperar meses para obtener una cita médica o un cupo para una cirugía.

La falta de medicamentos "incrementa el gasto de bolsillo de las personas (...), además no hay insumos, no hay sonda, no hay catéter, no hay esparadrapos, no hay ni siquiera alcohol, muchas veces no hay algodón ni gasas", enfatizó Codina.

Según cifras del Colegio Médico de Honduras, en el sistema de salud pública hay un 65 % de abastecimiento en fármacos.