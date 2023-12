La costarricense Gisela Sánchez asumió este martes en un acto protocolario la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con la promesa de trabajar por una transformación y una mayor transparencia en la entidad.



"Es momento de enfocarnos en una ruta estratégica que permita convertir al BCIE en una catalizador de desarrollo sostenible e integración marcada por los pilares de la ética, la transparencia y la excelencia", declaró Sánchez en un discurso.



La presidenta de BCIE afirmó que la misión del banco de promover el desarrollo de la región está "más relevante y vigente que nunca" y recordó que casi el 50 % de los fondos de desarrollo que han llegado a la región en los últimos 20 años provienen de esa entidad.



Sánchez afirmó que el BCIE está en "un punto de inflexión" y que "es momento de iniciar una transformación profunda y positiva" que profundice el impacto del banco en materia social y ambiental en la región, de la mano con lo económico y financiero.





La presidenta del BCIE expresó su "profunda emoción, gratitud y compromiso" al asumir el cargo. También prometió que trabajará con "altos estándares de ética y transparencia" para que el banco sea un "catalizador" de desarrollo en la misión de una Centroamérica más próspera.



Sánchez, quien ejerce el cargo oficialmente desde el 1 de diciembre y por un periodo de 5 años, tomó posesión este martes en un acto protocolario llevado a cabo en el emblemático Teatro Nacional de San José y con la presencia del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ministros, cuerpo diplomático, empresarios, diputados, y otras personalidades costarricenses.



La nueva presidenta del BCIE tomó el juramento frente al secretario de la entidad, Héctor Guzmán, el director por República Dominicana, Hostos Rizik, y con el presidente Chaves como testigo de honor.



Sánchez es "una de las primeras mujeres que lidera un banco de desarrollo" en el mundo y afirmó que su nombramiento "es un paso en la dirección correcta" para enfrentar los desafíos del BCIE y la región "con dignidad, compromiso y honestidad", dijo Chaves.



El presidente costarricense destacó la importancia del BCIE para el desarrollo de la región y puso como ejemplo a Costa Rica, al que ha otorgado unos 12.000 millones de dólares para proyectos en diversas áreas como energía, infraestructura y salud,



Sánchez, primera mujer en ejercer la presidencia del BCIE, ha desarrollado una carrera en distintos puestos de liderazgo en empresas como BAC Credomatic, Florida Ice & Farm Co (FIFCO), Global Endevours, Fundación Avina, CITIBANK, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y Nutrivida. Además, ha sido presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM, en inglés).



La nueva presidenta del BCIE es una ingeniera industrial con maestría en administración de empresas, especialista en estrategia, finanzas y mercadeo de la Universidad de Northwestern, Kellog School of Management (EE.UU.).



El BCIE, fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tiene sede principal en Tegucigalpa.



Además de los cinco países socio fundadores, tiene tres miembros no fundadores: Belice, Panamá y República Dominicana; y se suman como socios extrarregionales Argentina, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, México y Taiwán.