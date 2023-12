El partido oficialista Nuevas Ideas (NI), con Nayib Bukele como candidato para su reelección inmediata, suma el 61,7 % de las preferencias electorales a menos de dos meses para los comicios presidenciales del 4 de febrero de 2024, de acuerdo con los resultados de una encuesta divulgada este miércoles.

El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA), preguntó a los salvadoreños sobre su preferencia, dando una ventaja de más de 59 puntos porcentuales al partido de Bukele sobre su más cercano perseguidor.

El estudio indica que el 8 % de la población no tiene preferencia o no votará, mientras que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) obtuvo el 2,6 % de las menciones y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) el 1,5 %.

Con estos resultados, como señalan otras encuestas, Bukele ganaría los comicios presidenciales en primera vuelta al tener más del 50 % de los votos válidos a su favor.

La encuesta del Iudop apunta a que NI ganaría la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa y consejos municipales con el 81,2 % y 40,3 % de las preferencias, respectivamente.

"Lo que está claro es que la variable fundamental es la imagen que el presidente de la República tiene ante la población", afirmó el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, y añadió que "hay un nivel alto de confianza en la figura del presidente y por consecuencia en lo que hace el Gobierno del presidente".

Por otra parte, los salvadoreños consideran que los comicios generales de 2024 serán limpios en un 45,2 % y un 31,5 % señaló que "habrá fraude".

La desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral marcó un 51,6 % y la confianza en esta autoridad electoral sumó un 44,9 %.

Salvadoreños ven peligro, pero respaldan la reelección

De acuerdo con el Iudop, el 65,6 % de la población ve algún peligro en que el presidente Bukele, que ha tomado una licencia de 6 meses para dedicarse a la campaña, "no respete la disposiciones de la Constitución".

De acuerdo con juristas, analistas, organizaciones civiles y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la estatal Universidad de El Salvador (UES), son al menos 6 disposiciones de la Carta Magna las que prohíben la reelección presidencial inmediata.

Todavía en marzo de 2021, Bukele sostenía esa misma idea, pero un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional, elegida por la mayoría oficialista del Congreso en mayo de 2021 sin seguir el proceso legal, dio pie a que buscara un segundo mandato.

Dicha sala, que incluye a exabogados de altos funcionarios de Bukele y exasesores de la Presidencia, revirtió el criterio de 2014 que señalaba que un mandatario debía esperar 10 años tras concluir su período para presentar una nueva postulación.

Diversos abogados señalan que dicho fallo no debió ser acatado por el TSE para inscribir la candidatura de Bukele, dado que no se dio en un proceso de inconstitucionalidad con efectos generales y la autoridad que lo emitió no está legalmente constituida.

La encuesta indica, que pese a ver peligros en no cumplir mandatos constitucionales y que el 51,3 % ve que será más difícil que otros funcionarios respeten la Carta Magna, el 69,9 % dijo que está a favor de su presentación en los comicios de 2024.

El sondeo se realizó entre el 11 y 29 de noviembre con una muestra de 1.512 personas, un 95 % de confianza y más o menos 2,53 puntos de margen de error.