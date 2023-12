Venezuela firma las designaciones de los generales para la defensa de la Guayana Esequiba

Autoridades de Venezuela firmaron este jueves las resoluciones ministeriales en las que se designa a los generales del Ejército que liderarán la recién creada Zona Operativa de Defensa Integral de la Guayana Esequiba, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que el país se disputa con Guyana.



Según explicó en la red social X (antes Twitter) el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, los nombramientos se hacen "atendiendo a la voluntad del pueblo", expresada en un referendo el domingo pasado, en el que más del 90 % de los participantes votaron, entre otras cosas, a favor anexionarse el territorio y crear un nuevo estado venezolano.

De momento, Venezuela se plantea una aproximación a la zona con despliegues militares, ordenados por el presidente Nicolás Maduro, en localidades cercanas al área disputada, en la que no se realizarán incursiones, al menos por ahora.





El mandatario anunció, a principios de semana, que la división militar tendrá su sede, de manera provisional, en la localidad de Tumeremo, en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil.



Maduro designó al general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba, quien también operará desde territorio venezolano.



La controversia por esta zona data del siglo XIX, pero desde 2018 ha cobrado vigor en vista de la admisión del caso por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha pedido a Venezuela no ejecutar acciones que alteren la dinámica actual sobre el área, administrada por Guyana.



Venezuela rechaza la mediación de la CIJ en este asunto, un alegato que también se vio reforzado con el referendo, en el que los venezolanos acordaron no reconocer la jurisdicción del tribunal internacional que, igualmente, emitirá una decisión vinculante para las dos naciones, en una fecha que todavía no se ha dado a conocer.