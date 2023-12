El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró este viernes que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.



La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios "son nulas de pleno derecho" ya que "no fueron autorizadas" inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.



La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, en rueda de prensa, quien dijo que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano.





Como presunta razón para la anulación de las elecciones, Morales afirmó que existe una irregularidad administrativa ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral.



"Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados", aseveró Morales, quien añadió que las votaciones "son nulas de pleno derecho".



La abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, advirtió en sus redes sociales que el Ministerio Público "no tiene ninguna autoridad" para declarar como nulas las elecciones.



En la misma conferencia de prensa, la Fiscalía también señaló a Arévalo de León de supuestas ilegalidades en la formación de su partido en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero.



Las acusaciones de este viernes son un nuevo intento del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, por revertir los resultados electorales en favor de Arévalo de León, quien sorpresivamente ganó los comicios celebrados este año.



Arévalo de León advirtió el 1 de septiembre pasado que Porras lleva a cabo un "golpe de Estado" en su contra para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.



Desde el 12 de julio, la cúpula del Ministerio Público guatemalteco, sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, ha intentado revertir el triunfo electoral de Arévalo de León, pese a que la ley no le permite inmiscuirse en los resultados electorales.



Los señalamientos de este viernes en contra de los comicios, celebrados el 25 de junio en primera vuelta y 20 de agosto pasados en balotaje, se suman a otros planteados en el pasado en contra de Arévalo de León y también del Movimiento Semilla por parte de la Fiscalía.