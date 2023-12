EEUU alerta que Rusia, Irán y China celebran el veto de los fondos para Ucrania e Israel

El Gobierno de Estados Unidos advirtió este domingo de que los adversarios del país como Rusia, Irán y China estarán "felices" si el proyecto de ley de ayuda suplementaria para apoyar a Ucrania e Israel se estanca en lo que queda del año en el Congreso.



El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo hoy al canal CNN que esos recursos son "vitales" para Ucrania.



"Creo que las únicas personas que estarían contentas si la solicitud de presupuesto suplementario no es votada y aprobada por el Congreso están sentadas en Moscú, en Teherán, en Pekín", subrayó Blinken.



La semana pasada los republicanos vetaron en el Congreso de EE.UU. la mayor partida financiera de ayuda a Kiev desde que comenzó la guerra, lo que amenaza con dejar a Ucrania sin armas suficientes para seguir defendiéndose de Rusia.

Blinken dijo que Ucrania ha logrado avances notables durante el último año y rechazado la agresión rusa "recuperando más del 50 % del territorio que fue capturado desde febrero de 2022".



El secretario de Estado manifestó además que el 90 % de la asistencia de seguridad que EE.UU. brinda a Ucrania "en realidad se invierte aquí mismo en Estados Unidos en nuestras empresas y nuestros fabricantes".



"Hemos brindado una asistencia muy significativa, alrededor de 70.000 millones de dólares en los últimos dos años. Nuestros amigos y socios europeos fuera de Europa: más de 110.000 millones de dólares para Ucrania. Así que tenemos la carga compartida que necesitamos", precisó.



Los republicanos del Senado bloquearon la semana pasada un proyecto de ley para proporcionar ayuda a Ucrania e Israel argumentando la falta de disposiciones para enfrentar la crisis migratoria fronteriza en Estados Unidos en dicha iniciativa.



El paquete complementario de emergencia de 111.000 millones de dólares solicitado por el presidente de EE.UU. Joe Biden, también incluía ayuda para la financiación humanitaria en la Franja de Gaza.



El secretario de Estado advirtió además que a medida que Israel continúa sus operaciones en el sur de Gaza, es necesario hacer más para proteger a los civiles y brindar ayuda humanitaria.



Blinken además condenó la violencia sexual perpetrada por Hamás durante el ataque del 7 de octubre pasado que ha sido denunciada en los últimos días y criticó a quienes no la condenaron enérgicamente o tardaron en hacerlo.



"No sé por qué los países, los líderes y las organizaciones internacionales tardaron tanto en centrarse en esto, en llamar la atención de la gente. Me alegra que finalmente esté sucediendo", manifestó.



"La violencia sexual que vimos el 7 de octubre va más allá de todo lo que yo haya visto", se lamentó.



Los demócratas de la Cámara de Representantes están planeando presentar una resolución condenando el uso de la violencia sexual y la violación por parte de Hamás contra mujeres israelíes.