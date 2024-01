Felipe VI aterriza en Guatemala para investidura del presidente Bernardo Arévalo de León

Equipo de Periodistas

Enero 13, 2024 01:26 PM

El rey de España, Felipe VI, aterrizó este sábado en Guatemala para presenciar el domingo la investidura del nuevo presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León, quien tomará el cargo por un periodo de cuatro años.



El rey y su comitiva arribaron a Guatemala al filo de las 07:45 hora local de este sábado (13:45 GMT), donde fueron recibidos por el actual canciller local, Mario Búcaro, y el embajador español en el país, José María Laviña.



La agenda de Felipe Vi para este sábado incluye un encuentro con el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, en un hotel de la capital guatemalteca.



Posteriormente, el rey sostendrá una reunión con el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, en la residencia del gobernante.

Para mañana, Felipe VI tiene planificado compartir tiempo con una representación de la colonia española en Guatemala, previo a la investidura de Arévalo de León, programada para las 14:00 hora local (20:00 GMT).



El nuevo presidente de Guatemala tomará posesión después de ganar las elecciones de 2023 de manera sorpresiva y de mantenerse en pie después de los reiterados intentos por parte del Ministerio Público (Fiscalía) por anular los resultados de los comicios.



El mismo Arévalo de León ya había advertido el pasado 1 de septiembre que la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, llevaba a cabo un "golpe de Estado" para evitar su investidura.



Hasta el pasado jueves, el riesgo de la investidura seguía latente ante fuertes rumores de una posible captura a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, por parte de la Fiscalía, por un supuesto caso de daño al patrimonio público en 2022.



Sin embargo, el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, advirtió el jueves que la vicepresidenta no puede ser detenida ya que goza de inmunidad e instó a las autoridades a no caer en ilegalidades.



Desde que comenzó su reinado en 2014, es la primera ocasión en la que Felipe VI asiste a la toma de posesión de un presidente guatemalteco.



En 2016, en la investidura de Jimmy Morales (2016-2020), lo hizo su padre, Juan Carlos I, y en la de hace cuatro años con Alejandro Giammattei, la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop.



El rey será acompañado este domingo por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien llegará a Guatemala mañana.



La investidura de Arévalo de León contará con la presencia de nueve jefes de Estado, incluido el rey español y los presidentes de Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente, entre otros.