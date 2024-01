Nicolás Maduro llama a los venezolanos a fortalecer la capacidad económica del país

Maduro aseguró que la economía venezolana creció el año pasado más de un 5 %, lo que catalogó como "el mayor crecimiento de América Latina y El Caribe", aunque no precisó el porcentaje

Equipo de Periodistas

Enero 20, 2024 02:27 PM

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este sábado a los ciudadanos a fortalecer la capacidad económica del país, cuyo producto interno bruto (PIB) creció, de manera "integral", más de un 5 % el año pasado, de acuerdo con el mandatario.



"Nosotros, como clase social, debemos fortalecer la capacidad económica del país. Los procesos de recuperación económica tienen que ser puntuales y directos. (Vamos) rumbo a la economía diversificada", expresó el jefe de Estado en la red social X.



El líder chavista aseguró que su Gobierno trabaja "incansablemente para seguir defendiendo los derechos sociales del pueblo".



"Debemos convertir cada número positivo de nuestra economía en un indicador humano de igualdad y bienestar social. ¡Seguimos adelante!", agregó en X.

El pasado lunes, durante su mensaje anual ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), aseguró que la economía venezolana creció el año pasado más de un 5 %, lo que catalogó como "el mayor crecimiento de América Latina y El Caribe", aunque no precisó el porcentaje.



El mandatario adelantó que trabajarán en la diversificación de la economía y la superación del "rentismo petrolero", a través de la exportación de productos químicos, alimentos, bebidas, tabaco y metales, entre otros.



Mientras el jefe de Estado rendía cuentas ante el Legislativo, de contundente mayoría chavista, cientos de trabajadores públicos protestaban en Caracas y varias regiones del país contra los "salarios de hambre" y para exigir mejoras en sus ingresos, en los beneficios laborales y en sus condiciones de trabajo.



Ese día, Maduro aumentó de 30 a 60 dólares una bonificación mensual que no incide en el cálculo de beneficios como las prestaciones, mientras que el salario mínimo se mantiene, desde marzo de 2022, en 130 bolívares, hoy 3,5 dólares al cambio oficial.