Activistas en el norte de México alertan por aumento de violencia contra migrantes en EEUU

Equipo de Periodistas

Febrero 03, 2024 10:35 AM

Activistas de la frontera Juárez-El Paso denunciaron este sábado un aumento de las amenazas y la violencia verbal y física contra los migrantes que se atreven a entrar a territorio estadounidense.



También calificaron de inhumano esta situación transfronteriza, misma que podría agravarse con el envío de 1.000 elementos como anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis.



Los activistas coincidieron en que es el discurso político antinmigrante que se está dando en Estados Unidos, de cara al proceso electoral en aquel país el próximo 2 de noviembre, lo que ha provocado una mayor violencia por parte de la Guardia Nacional de Texas en contra de los migrantes que cruzan el río Bravo, entre la frontera binacional de Juárez y El Paso.



Esta semana el presidente estadounidense, Joe Biden, se pronunció sobre la posibilidad de cerrar la frontera con México para detener la migración hacia su país, como exigen líderes republicanos, mientras que el Senado impulsa una propuesta ante el Congreso de EE.UU. para destinar dinero para Ucrania, a cambio de parar la crisis migratoria.

Ernesto Vasconcelos, litigante especializado en migración, sostuvo que el aumento de la violencia de la Guardia Nacional estadounidense ubicada a lo largo de la frontera entre el norte de México y Texas, en el sur de EE.UU., es alentada por el discurso político.



“Tenemos a Donald Trump que ha dicho que si llegara a ganar apoyaría más al gobernador de Texas a colocar más alambrado de púas y más Guardia Nacional en la frontera (estadounidense) e intimidar así a los inmigrantes para que no crucen (…) por otro lado, Joe Biden asegura que va a tratar a los migrantes con más respeto, pero no lo hemos visto durante su Gobierno”, apuntó.



Lamentó que, aunque migrar es un derecho internacional, el inmigrante todavía es tratado como un delincuente y perseguido tanto en México como en Estados Unidos, de forma inhumana.



“Ante este acoso de las autoridades mexicanas, viendo a la delincuencia organizada que los secuestra (en México), los migrantes no tienen otra opción que correr al país vecino porque es su destino; y ahí (en EE.UU.) se encuentran con esta alambrada y con un Ejército armado, entrenado para matar, tienen armas largas, armas letales”, indicó el abogado.



También consideró que, en una situación lamentable, los políticos tienden a tomar como un tema electoral situaciones como la crisis migratoria para alimentar campañas políticas, previo a su jornada comicial del 2 de noviembre de 2024.



El artista urbano 'Yorch' Pérez da seguimiento al tema migratorio con sus obras, entre las que destaca un pie gigante que hizo con varillas que fueron usadas como escalera para saltar el muro.



“He conocido muchas historias de migrantes, no vienen hasta acá porque se les ocurre un día, ni porque está muy fácil venir al norte (de México) y tratar de llegar a Estados Unidos, migran por situaciones de violencia o económicas”, aseguró.



También cuestionó la violencia de la Guardia Nacional de Texas que se ha empoderado con el discurso de los políticos y también la alambrada de navajas que ha herido a cientos de migrantes en su intento de cruzar.



“Es importante considerar las situaciones de la gente que viene en situación de migración, las medidas que ha tomado EEUU de retener de esa forma tan dura y tan agresiva sí se me hace que no es una manera de contrarrestar lo mismo que están generando (en el interior de aquel país)", dijo el artista urbano.



Señaló que deben construirse políticas migratorias dadas las condiciones de muchos países que incluso han sido atacados, intervenidos y boicoteados por Estados Unidos.



“Hay que darle otra solución, respetando los derechos humanos internacionales y tenemos derecho a migrar y movernos de un lado a otro, todos tenemos que buscar una mejor vida y Estados Unidos es un país de migrantes, no pueden tratar de tapar eso con un dedo, ese país se construyó gracias a la migración”, concluyó.