Magistrado salvadoreño espera resultado oficial de elección presidencial para el miércoles

Febrero 06, 2024 02:19 PM

El magistrado Guillermo Wellman del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador dijo este martes que esperaría que el ente oficialice los resultados de los comicios presidenciales mañana y señaló que el escrutinio final de la elección de diputados para la Asamblea Legislativa tardarían hasta 15 días.



"Creo que el día de mañana (miércoles) estaremos dando los resultados de la elección presidencial", declaró Wellman a los periodistas.



El magistrado sostuvo que, por el fallo en el procesamiento, transmisión y divulgación de los resultados preliminares de la votación por el Congreso, se deberán abrir las urnas para contar voto por voto.



"Tomamos la decisión de abrir cajas, que es una facultad del organismo colegiado, por transparencia. La población tiene que saber que estos resultados son los verdaderos", indicó.





Wellman dijo que buscarían instalar unas 300 mesas para el recuento de votos de la elección legislativa para que "esto sea expedito" y se concluya antes de los comicios municipales del 3 de marzo próximo.

"En 15 días tenemos los resultados oficiales", sostuvo y agregó que los problemas que registraron fueron "errores humanos" y que "no son trascendentes en alterar la voluntad del elector".



Más de 6 millones de salvadoreños (incluyendo ciudadanos en el extranjero) fueron convocados para los comicios, pero hasta el momento no se conoce el total de personas que asistieron a votar y el porcentaje de abstención.



Sin resultados oficiales, el presidente Nayib Bukele se autoproclamó ganador de las elecciones el domingo pasado con, según él, un 85 % de los votos.



También dijo que su partido, Nuevas Ideas (NI), habría obtenido 58 diputados de los 60 que tendrá la nueva conformación del Congreso, pero partidos de oposición señalan que habrían obtenido al menos 4 y no solo 2.



Bukele se convertiría, de confirmarse los datos, en el primer presidente de El Salvador en reelegirse desde que el país dejó atrás una dictadura militar a pesar de la prohibición constitucional.