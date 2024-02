Hijo de López Obrador denuncia la filtración de su teléfono en redes por una venganza

López Beltrán calificó la filtración de su número telefónico como “una forma de venganza y un intento de hacer daño” que no sólo lo afectaba a él sino que también ponía en peligro a su familia y su seguridad

Equipo de Periodistas

Febrero 24, 2024 10:25 AM

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este sábado que su número de télefono fue filtrado en redes sociales y lo atribuyó a una venganza luego de que su padre divulgara datos de Natalie Kitroeff, jefa de corresponsalía del New York Times en México.



"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono”, denunció el primogénito del mandatario mexicano en su cuenta de X.



López Beltrán calificó la filtración de su número telefónico como “una forma de venganza y un intento de hacer daño” que no sólo lo afectaba a él sino que también ponía en peligro a su familia y su seguridad.



Recordó que la situación comenzó luego de la carta que Kitroeff envió a su padre, la cual, argumentó, contenía “amenazas y mentiras” dirigidas al presidente y señaló que lo que ocurrió después fue consecuencia de la decisión de la periodista de exponer en la misiva su número telefónico pensando que López Obrador respondería sus “calumnias” llamándola.

Además, dijo que el número de teléfono de la periodista ya era público en internet. “Le insto a verificar y confirmar este hecho”.



Asimismo, expuso que el presidente le respondió directamente a la comunicadora, sin involucrar a sus familiares y cuestionó por qué buscaban vengarse al divulgar su número de teléfono.



“¿Qué tengo que ver yo con todo eso?”, preguntó.



La polémica surgió el jueves, cuando el mandatario mexicano exhibió una carta de Kitroeff con su teléfono y un cuestionario sobre una investigación de Estados Unidos, cerrada ahora, de supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas que recibió la campaña de López Obrador en 2018 y que involucraba también a sus hijos.



La difusión de la información privada de la periodista desató una investigación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), además de un pronunciamiento del New York Times y críticas de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), que coincidieron en el riesgo que esto representa en México, uno de los países con más asesinatos de comunicadores.



Sin embargo, este viernes López Obrador desestimó la investigación y defendió haber divulgado los datos de la periodista pues aseguró que no puede haber ningún reglamento, “no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime que es la libertad. ¿Y mi derecho? ¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a la calumnia?”, remarcó.



López Beltrán dio a conocer que esta es la segunda ocasión que se filtraba su número telefónico, y que no le molestaba cambiarlo de nuevo, pero se preguntó hasta cuándo planeaban seguirlos acosando a él y a sus familiares.



“No trabajo como periodista ni mucho menos en el sector público. Por lo tanto, deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia hasta que decida lo contrario”, concluyó su publicación.