China interesada más en las concesiones mineras en Nicaragua, el canal sería “tropezar con la misma piedra”, dice abogada

La ex comandante guerrillera Dora María Téllez, cree que en una nueva etapa el régimen se dispone a "endosar" todas las concesiones al gobierno chino, pero la abogada María Luisa Acosta cree que al menos el proyecto canalero carece de factibilidad

Mayo 13, 2024 06:50 AM

María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), duda que el Estado de China esté interesado en asumir el proyecto del Canal Interoceánico, por la crisis de agua que impera en la región.

“Panamá ha tenido problemas por el nivel del agua que ha bajado por el cambio climático. Entonces, si ese problema lo tienen en Panamá, lo tendríamos en Nicaragua también. Yo creo que el valor que tiene el lago Cocibolca, que es el reservorio más grande de agua dulce en Centroamérica, tiene un valor muy grande, entonces habría que ver si valiera la pena otra vez tropezarse en la misma piedra”, opinó Acosta en 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

Según Acosta, habría que recurrir a estudios serios para un proyecto de esa envergadura.

“Deben ver si vale la pena, tomar en cuenta todo el impacto humano, el impacto económico y medioambiental qué significaría una obra de esta naturaleza”, comentó la abogada.

Analistas han especulado que el régimen de Daniel Ortega, tras la derogación de la Ley 840 que otorgaba la concesión al chino Wang Jing, ahora busca otros inversionistas.

La ex comandante guerrillera Dora María Téllez, cree que en una nueva etapa el régimen se dispone a “endosar” todas las concesiones al gobierno chino, pero la abogada María Luisa Acosta cree que al menos el proyecto canalero carece de factibilidad.

“Los estudios no muestran que sea un gran negocio, muestran que hay un montón de problemas ambientales y sociales, lo del agua es crucial, si no tenés agua para pasar los buques no lo vas a lograr…yo dejaría eso a los técnicos especializados. Desde el punto de vista de derechos humanos, el Estado de Nicaragua y todos los Estados, tienen que respetar los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Acosta.

Donde los chinos no han dudado entrar, es al negocio de la extracción de recursos naturales, el oro en particular, la doctora María Luisa Acosta comentó al respecto.

“Pues sí tenemos conocimiento de la cantidad de concesiones mineras que se han dado en todo el país, también a empresas chinas. Ha habido un problema de esas concesiones y es que no han sido consultadas con las comunidades indígenas, y la minería es contaminante”, apuntó la experta en Derechos Humanos de comunidades indígenas.

“Eso va a tener impacto en los ríos, en la tierra, en la deforestación, porque la forma en que trabajan es bastante rudimentaria. Entonces, sí hay preocupación al respecto.

El periodista, ex embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, dijo días atrás a 100 % Noticias, que China muestra gran interés por la extracción de recursos naturales en los países con los que establece alianzas.

“El oro, los puertos y los aeropuertos son de alto interés para China, es parte de un nuevo modelo. Ya no hay tanto interés en tener relaciones con países prósperos de Europa, que piden cuentas en materia democrática, sino tener relaciones con países como China, Rusia, África, que no piden cuentas en materia de Derechos Humanos, porque ellos mismos tienen serios problemas en esta área”, indicó.

Para el mes de Junio, la Corte IDH se pronunciará en una sentencia sobre la concesión canalera y las leyes 800 y ley 840, esta última derogada por la Asamblea Nacional la semana pasada en Nicaragua.