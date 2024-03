La Celac, sin mencionar el Esequibo, pide respeto a la integridad territorial

Equipo de Periodistas

Marzo 03, 2024 10:24 AM

Los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) han evitado posicionarse sobre el conflicto del Esequibo entre Venezuela y Guyana, aunque se han mostrado en general a favor de respetar la soberanía e integridad territorial de los Estados.



La declaración final de la cumbre de la Celac celebrada en San Vicente y las Granadinas, cuyo texto definitivo fue difundido este domingo, pasa de puntillas sobre la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela, dos de sus miembros.



"Elogiamos a la presidencia pro témpore de San Vicente y las Granadinas así como a Brasil y a la presidencia de la (Comunidad del Caribe) Caricom por organizar la reunión para el diálogo y la paz entre los presidentes de Guyana y Venezuela y aplaudimos la resultante Declaración de Argyle en todos sus elementos", señala la nota.



Esta es la única referencia en 30 páginas de declaración conjunta a una de las principales controversias internacionales que está teniendo lugar en la región, en la que se alude al acuerdo alcanzado en diciembre pasado entre ambos países para apostar por la vía política.

La palabra Esequibo, la región fronteriza en disputa, no aparece en absoluto en el documento común aprobado por los 33 países miembros durante la cumbre del pasado viernes.



No obstante, el documento destaca "la necesidad de preservar a América Latina y el Caribe del flagelo de la guerra, la inestabilidad de los conflictos armados, las medidas de militarización y las carreras armamentistas".



En sus párrafos iniciales, el documento hace asimismo referencia a la "validez plena" de la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, un acuerdo regional suscrito hace una década.



Al respecto, resalta el respeto de los estados miembro a "la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza" y a "la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados y la defensa de la soberanía".



La histórica controversia entre Guyana y Venezuela por la estratégica y rica en recursos naturales región del Esequibo se ha reavivado en los últimos meses principalmente a raíz del referendo no vinculante que celebró Caracas planteando la anexión del territorio.



El pasado mes de diciembre, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Guyana, Irfaan Ali, se reunieron en San Vicente y las Granadinas y acordaron no amenazarse y resolver sus controversias mediante el diálogo.



Un mes después, los cancilleres de Venezuela y Guyana, Yván Gil y Hugh Todd, se reunieron en Brasilia y se comprometieron a continuar el diálogo sobre la controversia e incluso a abordar el acuerdo de 1966, en un ambiente "pacífico" y "sin amenazas".



Durante la cumbre de la Celac, Maduro y Ali se saludaron amistosamente e intercambiaron regalos, deseándose "paz y amor", entre los aplausos de los presentes.



El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, que ejerce como interlocutor entre ambos presidentes, dijo a EFE que la situación es "estable" aunque siguen "las diferencias" por el Esequibo.



Están previstos nuevos contactos entre ambos países en los próximos meses, pero la situación continúa siendo inestable sobre el terreno debido a declaraciones cruzadas y movimientos militares.