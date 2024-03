Comienza en El Salvador la votación para elegir alcaldes y diputados al Parlacen

Equipo de Periodistas

Marzo 03, 2024 11:22 AM

La jornada electoral para elegir a 44 alcaldes y a 20 representantes de El Salvador para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) comenzó este domingo con poca afluencia en los más de 1.590 colegios electorales, con retraso en la apertura y con incidentes menores registrados en algunos centros.



Pocas personas habían llegado a los lugares de votación antes de las 7.00 hora local (13.00 GMT), hora oficial de comienzo de la jornada que debe concluir a las 17.00 hora local (23.00 GMT).



La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, dio por inaugurada la elección de miembros de concejos municipales y diputados al Parlacen en una cadena nacional de radio y televisión.



"El día ha llegado en el que tenemos el poder de votar y elegir a las autoridades locales que gobernarán a los municipios en los que vivimos con nuestras familias y convivimos en comunidad (...) este día también corresponde elegir a la representación del Estado de El Salvador ante el Parlamento Centroamericano", dijo Martínez.

Recordó que en esta votación no están incluidos los salvadoreños que viven en el extranjero, quienes sí votaron en las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 4 de marzo.



Retrasos en la conformación e instalación de juntas receptoras de votos, entrega tardía de material electoral y restricciones de acceso a periodistas han sido algunos de los inconvenientes registrados.



En esta ocasión, los más de 5,5 millones de ciudadanos convocados a votar elegirán a 44 alcaldes, y no a 262 como en elecciones pasadas, y a 20 representantes al Parlamento Centroamericano.



La presidenta del ente colegiado indicó que "institucionalmente estamos listos con todas la condiciones necesarias para recibir al electorado en los centros de votación" y aseguró que "hemos trabajado arduamente en los ajustes necesarios para superar los inconvenientes del pasado 4 de febrero".



Los partidos de oposición han pedido al TSE que garantice que el sistema de transmisión de resultados funcione y no presente errores como en los comicios de febrero, lo que llevó al ente electoral a suspender el escrutinio preliminar y pasar de una vez al final.



Se prevé que en estas elecciones el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) obtenga el mayor número de municipios, ya que diversas encuestas dadas a conocer antes de los comicios dan cuenta de que este partido posee una gran mayoría en la intención de voto.



En junio pasado, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una reforma a petición del presidente Nayib Bukele para reducir el número de municipios de 262 a 44, supuestamente para disminuir los gastos estatales.



Sin embargo, diversos analistas han interpretado esto como una maniobra para concentrar más el poder de Nuevas Ideas a nivel local y dejar a la oposición fuera, además de evitar derrotas electorales en diversos municipios.