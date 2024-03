Encuentran 17 cuerpos en un cementerio clandestino en la frontera norte de México

Aunque los restos encontrados en el último mes estaban a menos de un kilómetro de la frontera, la autoridad no ha aclarado si eran migrante

Equipo de Periodistas

Marzo 15, 2024 02:35 PM

Autoridades del estado mexicano de Chihuahua informaron este viernes del hallazgo de tres cuerpos más en un terreno que era un cementerio clandestino a un kilómetro de la frontera con Estados Unidos, por lo que suman ya 17 cuerpos exhumados en los últimos seis meses.



La semana pasada, la Fiscalía General del estado de Chihuahua halló los restos de otras seis personas en el lugar, cerca del límite entre Ciudad Juárez y la estadounidense El Paso (Texas), que se suman a los primeros ocho restos humanos hallados en septiembre pasado.



El fiscal de Distrito Zona Norte del Estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, dijo a los medios que se realiza una "intensa búsqueda" tras una denuncia anónima realizada el pasado 13 de febrero con una sábana colocada en un puente del Viaducto Gustavo Díaz Ordaz, en Ciudad Juárez.

"¿Cómo que quieren sacar a Martín, alias 'Pitufo', del Cereso (la cárcel del Centro de Readaptación Social)? Si tiene su cementerio (con) más de 30 muertos enterrados", decía.

Aunque los restos encontrados en el último mes estaban a menos de un kilómetro de la frontera, la autoridad no ha aclarado si eran migrantes.



El fiscal Salas ha indicado que la investigación realizada tras la denuncia anónima sugiere que hay más de 30 cuerpos y que se estableció un programa de búsqueda de restos en otras partes de la ciudad.



“Se ha desarrollado una planeación con excavaciones controladas y programadas, se ubicaron los cuerpos en reducción esquelética temprana de tres personas no identificadas y de las cuales no se ha determinado edad o sexo, así como de restos óseos”, informó este viernes Gabriela Cota Santos, portavoz de la Fiscalía del Distrito Zona Norte.