Hermano de Lady Di cree que presión que sufrió Diana fue más peligrosa que la de Catalina

El conde Charles Spencer, hermano de la malograda Lady Di, exesposa del rey Carlos III, ha opinado en declaraciones a la BBC que la atención mediática que sufrió en su día su hermana era "más peligrosa" que la que padece ahora Catalina, princesa de Gales.



En una entrevista concedida al canal de televisión público británico, que se emitirá mañana en su totalidad pero que anticipa hoy parcialmente la cadena, el conde Spencer desvela aspectos de su vida al lado de su famosísima hermana.



También desvela los "terribles abusos" que él sufrió cuando estudiaba en un internado.



Según él, la atención mediática que afrontó su hermana era "más peligrosa" que la que padece hoy la princesa de Gales, Catalina, apartada actualmente de la vida pública tras haberse sometido a una operación abdominal el pasado 16 de enero, de la que se desconocen los detalles y que ha dado lugar a todo tipo de conjeturas en este país y en todo el mundo.

En la entrevista que se emitirá mañana con la periodista británica Laura Kuenssberg, Spencer dice que le preocupa "lo que ha ocurrido con la verdad" sobre las teorías que circulan en torno al estado de salud de Catalina.



La periodista anticipa que Spencer reveló que de niño padeció, junto con su hermana, episodios de violencia a manos de una niñera que les castigaba, a veces, de manera "dolorosa".



Sobre esos incidentes, no culpa a sus padres, "que lo hicieron lo mejor que pudieron, como el 98 % de los padres", pero apunta que esto pone de manifiesto la "desconexión" entre padres e hijos que hay en algunas familias aristocráticas.



El aristócrata acaba de escribir un libro, "A Very Private School", sobre los niveles de violencia y abusos sexuales que sufrió, según cuenta, cuando era un niño y estudiaba en un internado, con apenas ocho años.



El hermano de Diana, muy crítico con la prensa tras la trágica muerte de ésta en un accidente de tráfico en París en 1997, prometió en su funeral proteger a sus sobrinos, los príncipes Guillermo y Enrique, del tipo de intrusión mediática que soportó su madre.



"Creo que si miro a 1997 y a la muerte de Diana, creo que fue tan impactante también, las circunstancias de su muerte fueron tan sorprendentes, que hizo que la industria que apoyaba a los 'paparazzi' realmente considerara de manera más cuidadosa lo que podía y no podía hacer", apunta.



"No porque tuvieran un juicio moral, sino porque era inaceptable para los ciudadanos", agrega.



Tras semanas de conjeturas acerca de la situación en la que está ahora Catalina -desaparecida de la vida pública desde su operación en enero-, Spencer opina a la BBC que le "preocupa lo que ha ocurrido a la verdad".



Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, dos de los miembros más queridos de la realeza de este país, se han convertido en los últimos días en un foco de interrogantes tras una semana complicada para la institución.



Si bien el revuelo mediático ha decaído en el Reino Unido, el primogénito de Carlos III y su esposa son aún analizados por su manera de gestionar la difusión el pasado 10 de marzo -día de la Madre en este país- en su cuenta de X de una imagen de Catalina y sus tres hijos que después ella confesó que había retocado y por lo que se disculpó.