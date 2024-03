Trump vende biblias y ruega por donaciones coincidiendo con la Semana Santa

Equipo de Periodistas

Marzo 27, 2024 02:07 PM

El expresidente Donald Trump (2017-2021), que lleva toda una vida vendiendo productos con su nombre, presentó esta Semana Santa su Biblia con el eslogan 'Hagamos que América ore otra vez' (Make America Pray Again) a un precio de 60 dólares.



Trump aprovecha este nuevo producto con su marca, después de las zapatillas que presentó el mes pasado, para pedir a los estadounidenses que oren y contribuyan a su campaña por la reelección.



"Todos los estadounidenses necesitan la Biblia en su hogar... y yo tengo muchas", dice Trump en el video. "Es mi libro favorito. Me siento orgulloso de darle mi aval y les aliento para que obtengan esta Biblia", añade.



Además de la Biblia, el libro contiene una copia de la Constitución de Estados Unidos, la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia y el Juramento de Fidelidad a la Bandera.



Según Trump estos textos "son parte de la Biblia USA".



En un video divulgado en su red social Truth Social, el ahora candidato presidencial republicano convocó a sus compatriotas para que "Hagamos que América ore otra vez", y anunció que tiene para la venta la "Biblia Dios Bendiga Estados Unidos" (God Bless the USA Bible).



El aviso comercial se difunde en los días de la Semana Santa poco después, según la tradición cristiana, de que Jesús criticara a los mercaderes del templo y destrozara sus puestos.



En el video, con un trasfondo de dos banderas estadounidenses, Trump aparece sosteniendo en su mano una copia de la Biblia en la versión tradicionalista del Rey Santiago (King James Bible).



En la edición de Lee Greenwood, a quien Trump describe como "mi buen socio y amigo" el libro, aparentemente encuadernado en cuero, muestra en su tapa la consigna "Biblia Dios Bendiga Estados Unidos".



Greenwood es un cantante y compositor de música Country y uno de sus temas más famosos es la canción 'God Bless the USA' ('Dios bendiga a Estados Unidos').