Equipo de Periodistas

Marzo 28, 2024 02:07 PM

Nueva York es la ciudad más rica del mundo gracias a sus 349.500 millonarios, una cifra que se duplicó en cerca del 50 % durante la última década, de acuerdo con el último estudio "USA Wealth Report 2024".



De ese total de millonarios, 744 tiene más de cien millones de dólares y 60 son multimillonarios, según especifica el estudio realizado por la firma global en residencia y ciudadanía por inversión Henley & Partners en asociación con New World Wealth.



El mayor crecimiento en el número de millonarios ocurrió entre 2013 y 2019, según indicó a NBC Andrew Amoils, jefe de investigación de New World Wealth.



Como las ciudades más ricas en Estados Unidos, a Nueva York le siguen el área de la bahía de San Francisco, con 305.700 millonarios, un alza del 82 % en la última década, y Los Ángeles (212.100 millonarios), ambas en California; Chicago (Illinois), con 120.500 millonarios y Houston (Texas), con 90.900 millonarios.



Destaca también que como resultado de su auge tecnológico, Austin, la capital de Texas, ha tenido el mayor aumento, del 110 %, en su población millonaria entre 2013 y 2023.



Andrew Amoils, jefe de investigación de New World Wealth, asegura que "los futuros focos de riqueza a tener en cuenta son Salt Lake City (Utah), Tampa (Florida) y Naples (Florida)".



"Durante la próxima década, podemos esperar que estas ciudades atraigan a un número cada vez mayor de residentes de alto patrimonio neto", añadió.



El estudio destaca, además, que Nueva York tiene también los bienes raíces más caros, con un precio promedio de 28.400 dólares por metro cuadrado, seguido por Los Ángeles, con un precio promedio de 17.800 dólares por metro cuadrado.



De acuerdo con este estudio, Estados Unidos sigue siendo el líder indiscutible del mundo en creación y acumulación de riqueza privada, con el 37 % de los millonarios del mundo: unos 5,5 millones de personas de alto patrimonio neto que poseen más de un millón de dólares en efectivo para invertir.