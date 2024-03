María Corina Machado agradece a Lula, Petro y Macron postura sobre comicios presidenciales

Equipo de Periodistas

Marzo 29, 2024 04:22 PM

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este viernes a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Francia, Emmanuel Macron, su postura sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que expresaron su preocupación por la imposibilidad del antichavismo de inscribir la candidatura de Corina Yoris.



"Agradezco a los presidentes Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro por sus posiciones en las últimas horas que reafirman que nuestra lucha es justa y democrática", publicó Machado en su cuenta de X.



La antichavista pidió a los "líderes democráticos del mundo" que se unan para exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que permita la inscripción de Yoris como candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).



"Ha quedado claro que no hay razones políticas ni jurídicas que impidan que Corina Yoris pueda ser candidata y que su exclusión, como la mía, niegan la posibilidad de elecciones libres y justas", añadió.



Machado, inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, cedió la candidatura a la historiadora Corina Yoris, quien tampoco pudo ser inscrita por la PUD.



"Pedimos a todos los líderes democráticos del mundo su apoyo a la plena implementación del Acuerdo de Barbados, firmado hace apenas unos meses, para lograr elecciones libres y justas en Venezuela", sostuvo.



El jueves, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Francia, Emmanuel Macron, afirmaron que los impedimentos para la inscripción de la candidatura opositora de Yoris en Venezuela son "graves".



Lula, que habló a la prensa en una comparecencia conjunta con su homólogo francés, de visita oficial en Brasil, manifestó que el que Yoris no haya podido inscribirse como candidata es algo que no tiene explicación "política ni jurídica".



Por su parte, el Gobierno de Colombia manifestó su preocupación por las dificultades de la oposición venezolana para inscribir sus candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.



"Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la PUD y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros", señaló la Cancillería en un comunicado.



El Gobierno de Venezuela, aliado de los de Brasil y Colombia, expresó su rechazo a estas posturas.