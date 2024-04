López Obrador afirma que México mantiene su relación con Argentina pese a dichos de Milei

Equipo de Periodistas

Abril 01, 2024 03:35 PM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes que su Gobierno mantiene las relaciones con Argentina pese a los dichos del mandatario de aquel país, Javier Milei, quien lo llamó "ignorante".



“Sí, sí, sí", contestó López Obrador a una reportera que le preguntó en su conferencia matutina si México mantiene las relaciones con Argentina.



El gobernante mexicano se refirió a las declaraciones de Milei, quien lo tildó de "ignorante" en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Español que se emitió el domingo, pero de la que el canal emitió un adelanto el miércoles pasado.



López Obrador exhibió ahora la publicación en X que escribió el jueves pasado en la que respondió al mandatario que todavía no comprende por qué los argentinos votaron por él y respaldó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien Milei llamó "asesino terrorista".



"Milei afirmó que soy un 'ignorante' porque le llamé 'facho conservador'. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano (el papa) Francisco de ser 'comunista'", leyó.



A diferencia del Gobierno de Colombia, que anunció la expulsión de diplomáticos argentinos por las declaraciones, la canciller mexicana Alicia Bárcena negó el viernes pasado que México haría lo mismo tras "una grata conversación" con la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino.



El presidente de México comentó ahora que "ya también se aclaró" la controversia con Argentina y que su publicación en X "fue todo y ya, eso fue todo".



López Obrador matizó que "también hay que ver en qué contexto se da" la entrevista de Milei, al criticar al periodista que la realizó, Andrés Oppenheimer.



"El que lo entrevista es pero facho, facho, facho. Entonces, lo entrampó, siento yo, porque iban con ese propósito, es que este periodista de Miami tengo 20 años o más que no coincido con él”, apuntó.