Venezolanos en Argentina piden la intervención del papa Francisco ante Maduro para poder votar

Equipo de Periodistas

Abril 02, 2024 11:08 AM

Venezolanos residentes en Argentina enviaron este martes una carta al papa Francisco pidiéndole que actúe como mediador ante el presidente Nicolás Maduro para poder votar en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio desde el exterior.



“Santo Padre, agradecemos sus buenos oficios, para que interceda ante las autoridades actuales de Venezuela y les pida en el nombre de Dios, que los derechos humanos y constitucionales de los venezolanos tanto en la Argentina como en el resto del mundo no sean conculcados”, señaló la misiva enviada al papa, a la que tuvo acceso EFE.



En la carta, a la cual se suscribieron decenas de organizaciones sociales y políticas venezolanas en Argentina, denunciaron que el proceso electoral de su país mantiene “un ambiente de presión, persecución y hostigamiento contra dirigentes de la oposición y activistas de los derechos humanos”.





Desde semanas atrás, la comunidad internacional ha hecho eco de la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, así como el encarcelamiento de varios de sus colaboradores políticos y la detención de Rocío San Miguel, activista de la ONG Control Ciudadano, que lleva más de 50 días detenida por tener supuestos vínculos con una conspiración para asesinar a Maduro.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela había anunciado que entre el 18 de marzo y el 16 de abril se desplegaría un operativo especial de inscripción y actualización del Registro Electoral en todos los consulados de ese país en el exterior, ya que este proceso no se habilita desde el 2018, pero de momento no se ha concretado.



Según la diáspora de venezolanos en Argentina, de los 220.000 migrantes que residen en el país, solo 2.200 están inscritos para votar en el consulado de Buenos Aires y advierten que si no se resuelve la situación para la fecha límite del CNE, unos 4.000.000 en el mundo no podrán emitir sufragio.



La carta, que pide la intervención del papa, fue enviada al Vaticano a través del Servicio Jesuita de Migrantes, y este miércoles se entregará una copia a la Nunciatura de Argentina para “reforzar el pedido”.



“Creemos necesario, que se incremente la presión y las exigencias contra el Gobierno de Nicolás Maduro, para que se cumplan los compromisos adquiridos en materia electoral y se reconozcan y respeten los derechos de los venezolanos”, concluyen en el documento.



En 2016, el Vaticano fue mediador en un proceso de diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición, donde el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reclamó a Venezuela por los retrasos en la adopción de “las medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos” alcanzados en las negociaciones, aunque ese pedido no prosperó.