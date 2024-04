Equipo de Periodistas

Abril 04, 2024 02:11 PM

El presidente estadounidense, Joe Biden, avisó este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el futuro apoyo de Estados Unidos a la guerra en Gaza dependerá de las acciones "concretas" que tome para minimizar el daño a civiles en la Franja de Gaza y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios.



Los dos líderes conversaron este jueves por teléfono, en lo que supone su primer contacto directo desde el ataque que el 1 de abril acabó con la vida de siete cooperantes de World Central Kitchen (WCK), la ONG fundada por el chef español José Andrés.



Según indicó la Casa Blanca en un comunicado, Biden aprovechó la llamada para pedir a Netanyahu que anuncie e implemente "una serie de pasos específicos, concretos y medibles para abordar el daño a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores de ayuda".



A continuación, advirtió que la futura política de su Gobierno con respecto a Gaza "dependerá" de las acciones que Israel tome para cumplir con esas peticiones y consideró que los ataques contra trabajadores humanitarios y la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde han muerto 33.000 personas, "son inaceptables".





Biden también subrayó a Netanyahu que "un alto el fuego inmediato es esencial para estabilizar y mejorar la situación humanitaria y proteger a los civiles inocentes", y le urgió a dar poder a sus negociadores para concluir un acuerdo sin demora para que los rehenes regresen a casa.



Las palabras de Biden suponen un endurecimiento de tono, aunque ya en los últimos meses se ha mostrado crítico con la estrategia militar de Israel en Gaza.



Sin embargo, en la práctica, su Gobierno no ha modificado el apoyo que ha brindado a Israel desde el inicio del conflicto.



De hecho, este mismo jueves, el diario The Washington Post informó de que EE.UU. aprobó el lunes -el mismo día que se produjo el ataque contra WCK- un nuevo paquete de armamento a Israel que incluye 2.000 bombas de pequeño y mediano diámetro.



En el comunicado de la Casa Blanca no se mencionó esa entrega de armas y solo se dice que ambos también hablaron sobre las amenazas de Irán a Israel. Al respecto, Biden dejó claro que Estados Unidos apoya firmemente a Israel frente a esas amenazas.