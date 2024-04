López Obrador insiste en que EEUU aporte dinero para migración pese a lo dicho por Trump

Equipo de Periodistas

Abril 04, 2024 03:04 PM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insistió este jueves en que Estados Unidos debe aportar 20.000 millones de dólares anuales a Latinoamérica para combatir las causas de la migración pese a lo dicho por el exgobernante Donald Trump (2017 - 2021), quien aseguró que no daría ni 10 centavos.



“Nunca nos ha dado", contestó López Obrador entre risas cuestionado por los medios al respecto en su conferencia matutina.



"Ustedes saben que, yo creo que desde la primera vez que nos vimos (con Trump), la primera carta, le hablé de eso, porque siempre he estado insistiendo en que: 'a ver, hay que atender las causas'. ¿Por qué no Estados Unidos coopera?”, agregó.



El mandatario reaccionó a la entrevista que concedió el fin de semana Trump, quien aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones del próximo noviembre, en la que rechazó la petición de cooperación que López Obrador hizo la semana pasada en una entrevista con la cadena CBS.



“Conmigo nunca me dirían eso”, afirmó Trump. “No le daría ni 10 centavos” a México, agregó.





Pero el gobernante mexicano aseveró ahora que cuando ambos coincidieron en las respectivas presidencias de sus países él pidió a la Casa Blanca un plan de inversión para países latinoamericanos para resolver el problema de raíz.



“Yo he venido planteándole a los presidentes de Estados Unidos (Trump y el actual, Joe Biden) que se ayude a los pueblos porque la migración no se da por gusto, por necesidad, porque la gente tiene que buscarse la vida y se van con ese propósito a Estados Unidos”, aseguró.



El presidente exhibió un artículo de opinión del periodista conservador estadounidense Todd Bensman, en el que acusó al Gobierno de López Obrador de "extorsionar" a Washington con esta petición, y de señalar que la elección presidencial de Estados Unidos depende de México por el control migratorio.



“Planteamos esto y lo mal interpretan planteando que lo que estamos haciendo es chantajeándolos y no es así. Y otra de las demandas que estamos haciendo es que se regularice a nuestros paisanos que llevan años allá y lo otro es que no haya represión”, comentó el gobernante mexicano.



La tensión sobre migración entre México y Estados Unidos ha crecido porque, además de los flujos migratorios récord, este 2024 coinciden las elecciones en ambos países.