Biden casi empata con Trump en las presidenciales, según encuesta del The New York Times

Abril 13, 2024 10:43 AM

El presidente de EE. UU., Joe Biden, y el expresidente Donald Trump (2017-2021) ahora están prácticamente empatados en su carrera por las presidenciales, cuando Trump tiene una ventaja de un 46 % frente a un 45 % del mandatario, según una encuesta publicada este sábado por The New York Times y Siena.



Se trata de una mejora para Biden con respecto a finales de febrero, cuando Trump tenía una ventaja más sólida del 48 % frente al 43 % del demócrata.



Los ajustados resultados de esta encuestas son una muestra más de que las próximas presidenciales de noviembre podrían estar muy reñidas, al igual que pasó en las dos últimas elecciones.



Para hacer esta encuesta, que tiene un margen de error más o menos 3,3 puntos porcentuales, se entrevistó a 1.059 votantes estadounidenses registrados entre el 7 al 11 de abril.

La encuesta no preguntó sobre posibles otros candidatos, pero aproximadamente el 5 % ofrecieron voluntariamente los nombres de otros candidatos por los que planeaban votar, como Robert F. Kennedy Jr., el demócrata convertido en independiente y sobrino del expresidente John F. Kennedy.



Los resultados de esta encuesta muestran que el avance de Biden se debe a su mejor posición entre los votantes demócratas tradicionales, ya que está ganando una mayor proporción de votantes que lo apoyaron en 2020 que hace un mes.



Por su parte, Trump ya se había asegurado el apoyo de muchos más de sus votantes anteriores en comparación con el presidente, pero ese margen se ha reducido.



Trump ahora ganaría el voto del 94 % de sus seguidores de 2020 y Biden el 89 % de sus partidarios de hace cuatro años.



No obstante, la mayoría de los votantes piensan que Biden, de 81 años, es demasiado mayor y que Trump, de 77 años, ha cometido graves delitos federales.



La encuesta se produce justo antes del histórico juicio penal de Trump por cargos de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura amorosa con una actriz porno que empezará el lunes.