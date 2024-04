Fiscalía pide a juez que no otorgue un nuevo juicio a expresidente Juan Orlando Hernández

Equipo de Periodistas

Abril 13, 2024 01:54 PM

La Fiscalía federal en Nueva York que acusó por narcotráfico al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, del que fue hallado culpable, pidió al juez que no conceda la petición de un nuevo juicio para el exmandatario.



"El Gobierno respetuosamente sostiene que el tribunal debería desestimar la moción" presentada en marzo pasado, indica el documento de 59 páginas, cerca de cumplirse el 12 de abril, fecha límite que ordenó el juez del caso, Kevin Castel.



Hernández, que fue presidente entre 2014 y 2022, fue hallado culpable de tres cargos por narcotráfico y armas el pasado 8 de marzo tras un juicio por jurado en la Corte federal para el distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.



La Fiscalía presentó como principales testigos a narcotraficantes hondureños que cumplen sentencia en EE.UU. después de llegar a un acuerdo con las autoridades para la reducción de su condena, así como a una agente de la DEA, entre otros.