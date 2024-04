Venezolanos en Uruguay protestan contra los requisitos exigidos desde Caracas para votar

Equipo de Periodistas

Abril 16, 2024 03:08 PM

Ciudadanos venezolanos residentes en Uruguay protestaron este martes frente a la sede de la embajada de su país en Montevideo contra los requisitos impuestos por el Consejo Nacional Electoral para que puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales que se celebran en julio.



La portavoz de los manifestantes, Ruth Fazio, explicó a EFE que a fecha de este martes, cuando culmina el proceso de registro y actualización en el sistema electoral, son "muy pocos" los venezolanos que lograron inscribirse en Uruguay.



"El pasaporte venezolano es uno de los más caros del mundo y nos exigen tenerlo vigente, pero además impusieron estar en posesión de la cédula uruguaya con una vigencia de más de tres años, cuando en Uruguay la cédula del residente legal dura tres años", detalló. Un grupo de manifestantes venezolanos protesta este martes frente a la Embajada de Venezuela en Montevideo (Uruguay).

Consideran que esto último es una "traba absurda" ya que son ciudadanos venezolanos y simplemente con su cédula -esté vigente o vencida- deberían poder ejercer su derecho al voto.



Fazio aseguró que estos impedimentos se deben a que el Gobierno de Nicolás Maduro "tiene miedo" de los más de ocho millones de venezolanos que residen fuera del país y cuyos votos en su gran mayoría irían en contra del oficialismo: "Son números que no les convienen".



Denunció que hasta el momento ningún residente legal en Uruguay se pudo inscribir en el registro y sólo algunos ciudadanos fueron capaces de actualizarlo, pero en general el número de venezolanos en el país suramericano que a día de hoy pueden votar en las elecciones es "muy bajo".





Criticó también las trabas que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -principal coalición opositora- encontró para poder inscribir a su candidata Corina Yoris, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificase en enero la inhabilitación de la líder de la plataforma, María Corina Machado.



"No es legal y hasta la fecha no han dado una respuesta lógica del por qué no permiten inscribir a la doctora Corina Yoris, que es una señora que no está inhabilitada", señaló Fazio.



Por otra parte, agradeció que el Gobierno uruguayo "haya levantado su voz" por la situación en el país caribeño y recordó que el presidente Lacalle Pou organizó con otros doce de la región una protesta contra lo que está sucediendo en Venezuela.



El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Carlos Quintero, informó el lunes pasado que hay 428.000 nuevos inscritos para votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, aunque no especificó si este total incluye a venezolanos en el exterior o solo a los que se registraron en el país caribeño.



Para la inscripción de votantes de cara a las presidenciales o modificación de datos de los ya inscritos, el CNE habilitó en el país 315 puntos, 216 menos que los instalados para los comicios de 2018, cuando se habilitaron 531 puestos de registro, una cifra muy lejana a las de 2012, cuando se establecieron 1.300 puntos, según la ONG Observatorio Electoral Venezolano.